Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам'ять жертв терактів у Парижі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
Шевченко: Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних

13 листопада 2015 року в Парижі сталася серія терористичних атак, унаслідок яких загинула 131 людина

Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у церемонії, присвяченій 10-м роковинам терористичної атаки в Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На заході були присутні Президент Франції Еммануель Макрон, керівництво Французької футбольної федерації, представники уряду та інші почесні гості.

«Від імені українського народу хочу висловити щиру підтримку народу Франції. Ми, українці, розуміємо ваш біль, адже щодня переживаємо терористичні атаки з боку РФ – ракети, дрони, смерть і руйнування... Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних.

У такі моменти найважливіше – єдність проти сил зла. Тільки разом ми можемо протистояти тим, хто сіє жах, ненависть і смерть, і захистити цінності, які нас об’єднують, – життя, свободу й демократію», – наголосив Андрій Шевченко.

13 листопада 2015 року в Парижі сталася серія терористичних атак, унаслідок яких загинула 131 людина та зазнали поранень понад 400. Одним з епіцентрів цих атак став стадіон «Стад де Франс» у Сен-Дені, де проходив футбольний матч Франція – Німеччина.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

