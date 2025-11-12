Головна Спорт Новини
Українські арбітри працюватимуть на матчі відбору чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Головним арбітром виступить Микола Балакін

Українці судитимуть гру Молдова – Італія

На поєдинку відбору чемпіонату світу з футболу у групі І Молдова – Італія, який відбудеться в Кишиневі 13 листопада (початок – о 21:45 за київським часом), працюватиме суддівська бригада з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Володимир Висоцький і Олександр Беркут.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Клим Заброда, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Денис Шурман і Дмитро Панчишин.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

«Динамо» продовжує боротьбу
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
6 листопада, 07:27
За час свого перебування у дніпровському клубі Олександр забив 16 м'ячів
Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»
3 листопада, 16:45
Ремзі відомий своїми виступами за англійський «Арсенал» та італійський «Ювентус»
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
31 жовтня, 14:23
За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
31 жовтня, 11:34
Довбик другий рік намагається пристосуватися до італійського чемпіонату
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
30 жовтня, 01:27
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера
18 жовтня, 17:10
Футболісти розгнівалися через рішення провести матч у США
Футболісти з чемпіонату Іспанії можуть почати протестувати через гру турніру в США
17 жовтня, 16:50
49-річний Дімостенус керував «Карміотіс» із 2023 року
На Кіпрі кілер на мотоциклі розстріляв президента футбольного клубу
17 жовтня, 15:17

