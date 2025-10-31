Головна Спорт Новини
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку

Ремзі відомий своїми виступами за англійський «Арсенал» та італійський «Ювентус»
фото: Reuters

Пес Ремзі зник 9 жовтня

Півзахисник мексиканського клубу «Пумас» Аарон Ремзі оголосив про винагороду в розмірі $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Собака футболіста зник 9 жовтня.

34-річний Ремзі у липні перейшов в «Пумас» з валлійського клубу «Кардіфф Сіті».

У сезоні-2025/26 він забив 1 гол у 6 матчах.

Ремзі відомий своїми виступами за англійський «Арсенал» та італійський «Ювентус». У складі збірної Уельсу він провів 86 матчів та забив 21 гол.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

