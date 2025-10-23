Головна Спорт Новини
Суперкомп'ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Суперкомп'ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 21,13%
фото: Reuters

Суперкомп'ютер Opta провів 10 тисяч симуляцій підсумків Ліги чемпіонів

«Арсенал» є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Цього тижня відбулися матчі 3-го туру загального етапу турніру. 9 очок із 9 можливих набрали 5 команд – «ПСЖ», «Баварія», «Інтер», «Арсенал» та «Реал».

Суперкомп'ютер Opta провів 10 тисяч симуляцій. У 21,13% випадків переможцями ставали «каноніри».

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

  1. «Арсенал» – 21,13%;
  2. «ПСЖ» – 14,03%;
  3. «Ліверпуль» – 12,31%;
  4. «Манчестер Сіті» – 12,12%;
  5. «Баварія» – 9,33%;
  6. «Барселона» – 5,65%;
  7. «Реал» – 5,48%;
  8. «Челсі» – 5,43%;
  9. «Інтер» – 4,91%;
  10. «Ньюкасл» – 3,51%.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

