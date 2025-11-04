Головна Спорт Новини
Футболіст Національної ліги став жертвою жорстокої атаки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Футболіст Національної ліги став жертвою жорстокої атаки
Джонатан підписав контракт з клубом п'ятого дивізіону Чемпіонату Англії у вересні
Джерело: Офіційний сайт «Сканторп Юнайтед»

Суботній вечір у потязі став для пасажирів справжнім жахом 

22-річний футболіст «Сканторп Юнайтед» Джонатан Гджоше став однією з жертв ножового нападу, що стався в суботу ввечері у потязі в Кембриджширі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Трагічна подія сталася тоді, коли він разом з іншими пасажирами перебував у поїзді з Донкастера до Лондона Кінгс-Кросс. Нападник, 32-річний Ентоні Вільямс, сів у потяг на залізничній станції Пітерборо приблизно о 19:30 за Гринвічем, після чого почав хаотично нападати на пасажирів. Гджоше отримав поріз біцепса та був успішно прооперований, про що повідомив його клуб.

Загалом під час інциденту постраждали 11 людей, двоє з яких отримали критичні травми. Атака тривала приблизно 10-15 хвилин, її вдалося зупинити, коли поїзд здійснив незаплановану зупинку на станції Гантінгдон о 19:44, де нападника оперативно затримала озброєна поліція.

Разом із Гджоше подорожував фанат клуба Олександра Зінченка «Ноттінгем Форест» Стівен Крін, який героїчно протистояв Вільямсу, щоб захистити інших пасажирів, і сам отримав серйозні поранення. Поліція виключила терористичний мотив, а нападника, Ентоні Вільямса, мешканця Пітерборо, згодом звинуватили в 11 замахах на вбивство, двох випадках володіння холодною зброєю та нанесенні фактичних тілесних ушкоджень.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

