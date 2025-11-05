Головна Спорт Новини
Помер легендарний румунський футбольний тренер


Після тренерської кар'єри Єней був президентом «Біхора»
фото: Reuters

«Стяуа» Емеріка Єнея у 1986 році здобула перемогу у Кубку європейських чемпіонів

Колишній тренер збірної Румунії з футболу та клубу «Стяуа» Емерік Єней, під керівництвом якого команда виборола Кубок європейських чемпіонів, помер у віці 88 років. Про це повідомила пресслужба футбольного клубу «Біхор», інформує «Главком».

«Румунський і біхорський футбол у жалобі. Великий Емерик Єней, справжня легенда цього виду спорту, залишив нас у віці 88 років. Емерік Єней народився в Араді, але багато років прожив в Ораді і мав особливий зв'язок з нашим містом і бігорським футболом», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ім'я тренера пов'язане з найбільшим досягненням в історії румунського футболу – сенсаційній перемозі у Кубку європейських чемпіонів у 1986 році з «Стяуа». 

У 1990 році збірна Румунії під керівництвом Єнея вперше за 20 років зіграла на чемпіонаті світу.

Єней був гравцем румунських клубів УТА (Арад), «Стяуа» та турецького «Кайсері Ерджіесспор». З бухарестською командою він тричі ставав чемпіоном Румунії.

Як тренер, він очолював румунські клуби «Стяуа», «Тирговіште», «Університатю», грецький «Паніоніос», а також збірні Румунії та Угорщини.

Після тренерської кар'єри був президентом «Біхора», а також працював у Румунській федерації футболу.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».



