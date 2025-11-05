Головна Спорт Новини
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Останнім місцем роботи 49-річного Нести була «Монца»
фото: Reuters

«Фіорентина» набрала чотири очки і не здобула жодної перемоги в 10 матчах Серії А

Чемпіон світу у складі збірної Італії Алессандро Неста входить до претендентів на посаду головного тренера «Фіорентини». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere dello Sport.

У вівторок, 4 листопада, «Фіорентина» оголосила про звільнення Стефано Піолі з посади головного тренера. Керівництво першою командою тимчасово доручено Даніеле Галоппі, який працює з молодіжним складом.

Окрім Нести, до числа претендентів на посаду також входять Паоло Ванолі, Тьяго Мотта, Рафаелле Палладіно та Роберто Манчіні. 

Останнім місцем роботи 49-річного Нести була «Монца». За підсумками минулого сезону команда вилетіла до Серії B, а Неста був звільнений.

«Фіорентина» набрала чотири очки і не здобула жодної перемоги в 10 матчах Серії А. Флорентійська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії А.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

