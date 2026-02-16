Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі

Номінально домашню з Іспанією Україна зіграє в Ризі

Продаж квитків на матч Україна – Іспанія вже стартував

27 лютого чоловіча збірна України проведе номінально домашній матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Номінально домашню гру другого вікна кваліфікації Україна зіграє в Ризі – на майданчику Xiaomi Arena. Матч відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.

Як придбати квитки на гру Україна – Іспанія

Продаж квитків на матч Україна – Іспанія вже стартував. Їх можна придбати за посиланням.

Ранній початок зустрічі пов’язаний із календарем FIBA: цього ж дня на арені заплановано матч Латвія — Польща (19:30), тож було ухвалено рішення зіграти вдень.

Зазначимо, що в рамках другого ігрового вікна кваліфікації збірні України та Іспанії зустрінуться двічі – матч-відповідь відбудеться 2 березня в Ов’єдо та розпочнеться о 21:30.

Три кращі команди групи вийдуть до другого етапу відбору, де зіграють із представниками квартету B (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, буде збережено.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)