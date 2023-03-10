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Міжнародна федерація фехтування допустила до змагань росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міжнародна федерація фехтування допустила до змагань росіян
Російські та білоруські спортсмени допускаються до участі в індивідуальних стартах
фото ілюстративне

Рішення про прийом росіян і білорусів було прийнято 89 голосами «за»

Сьогодні, 10 березня, Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях. Про це повідомляє Insidethegames.

Позачергове засідання Конгресу FIE відбулося в п'ятницю в онлайн-форматі. Приводом для скликання стало питання можливого допуску росіян і білорусів напередодні старту олімпійської кваліфікації на Ігри-2024 в Парижі.

Зазначається, що рішення про прийом росіян і білорусів було прийнято 89 голосами «за» при 46 голосах «проти». Спортсмени допускаються до участі в індивідуальних стартах «при дотриманні умов нейтралітету», рішення набуде чинності з другої половини квітня.

Раніше FIE, відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), відсторонила російських спортсменів від участі в змаганнях під його егідою через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера не вважає можливою участь росіян та білорусів до Олімпіади-2024.

Як повідомлялося, МОК розглядає можливість допуску росіян до Ігор-2024 у нейтральному статусі, проте остаточного рішення з цього питання не ухвалено, адже велика кількість країн виступили проти участі спортсменів з Росії та Білорусі.  Змагання у Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

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Теги: Олімпіада Європарламент Фехтування російські спортсмени

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