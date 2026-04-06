Роналдінью назвав найкращого футболіста світу

Бразилець відзначив колишнього одноклубника

Колишній півзахисник збірної Бразилії Роналдінью назвав нападника американського Інтера Маямі Ліонеля Мессі найкращим гравцем планети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ole.

На думку чемпіона світу-2002, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» навіть у 38 років залишається найсильнішим у світовому футболі. Роналдінью був неформальним наставником аргентинця на зорі кар'єри останнього. Пліч-о-пліч вони провели три сезони в іспанській «Барселоні».

Лео має багато зобов'язань і тренувань, але щоразу, коли нам вдається провести дозвілля разом, це приносить величезне задоволення. Він продовжує залишатися найкращим у світі футболістом. Сподіваюся, що до Чемпіонату світу він підійде у відмінній формі та проявить себе на найвищому рівні", – заявив Роналдінью.

Ліонель Мессі в сезоні-2026

Аргентинець розпочав третю повну кампанію у складі «чапель». У рамках регулярної першості МЛС ветеран зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів. Ще два поєдинки Мессі зіграв у Лізі чемпіонів КОНКАКАФ (1 гол).

Влітку Мессі вирушить зі збірною Аргентини на Чемпіонат світу. Альбіселесте захищатимуть титул чемпіонів планети. На груповому етапі аргентинці зустрінуться зі збірними Алжиру, Австрії та Йорданії.

Чим відомий Роналдінью

Уродженець Порту-Алегрі, вихованець місцевого «Греміо». На дорослому рівні дебютував у сезоні-1998. У рідній команді затримався до 2001 року.

Перебрався до Європи та відіграв два сезони за ПСЖ. Перед кампанією 2002/03 приєднався до «Барселони». На «Камп Ноу» провів п'ять років і виграв по два титули Ла Ліги та Суперкубки Іспанії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 2005/06.

Пізніше захищав кольори італійського «Мілана» (Скудетто), на батьківщині виступав за «Фламенго», «Атлетіко Мінейро» (Кубок Лібертадорес) та «Флуміненсе». Сезон 2014/15 відіграв за мексиканський «Керетаро».

У складі збірної Бразилії дебютував у 1999 році та тоді ж виграв Копа Амеріка. Тріумфував із «селесао» на Чемпіонаті світу 2002 року. Загалом провів у національній команді 97 матчів (33 голи). Володар «Золотого м'яча-2005».

