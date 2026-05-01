Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?
«Кристал Пелес» наразі виправдовує статус головного претендента на перемогу в Лізі конференцій
фото: Reuters

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій були не надто результативними

30 квітня у Лізі конференцій пройшли перші матчі півфіналів третього за силою єврокубка. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» – «Кристал Пелес»

Як зазначалося в огляді матчу, «Шахтар» провалив старт матчу й пропустив уже на 23-й секунді після передачі Жана-Філіпа Матети, яку замкнув Ісмаїла Сарр точним ударом повз Дмитра Різника. Після цього донеччани перехопили ініціативу та більшу частину часу контролювали м’яч на чужій половині, створюючи моменти через фланги й стандарти. Егіналду не влучив із близької відстані, ще кілька ударів блокували захисники, а подачі Педріньйо з кутових не приносили результату.

На початку другого тайму «Шахтар» швидко відігрався після кутового, коли Кауан Еліас виграв боротьбу в повітрі, а Олег Очеретько точно завершив атаку. Однак згодом тиск від «Кристал Пелес» дав результат, коли після серії епізодів у штрафному Даїчі Камада забив і знову вивів гостей уперед. «Шахтар» продовжував атакувати, але не вистачало точності, тоді як суперник ефективно використовував контратаки. Один із таких випадів завершив Йорген Странд Ларсен, який обіграв захисника й встановив остаточний рахунок. У кінцівці донеччани намагалися врятувати гру, але гості спокійно втримали перемогу 1:3.

«Райо Вальєкано» – «Страсбург»

Друга півфінальна дуель швидко перейшла у доволі жорстке русло. Команди активно боролися за м’яч у центрі поля, не цураючись фолів, через що арбітр регулярно втручався й роздавав попередження. «Страсбург» намагався шукати свої моменти через індивідуальні дії: наприклад, французькй колектив апелював до пенальті після падіння Енкісо, однак рефері залишився непохитним. «Райо Вальєкано» ж до перерви так і не зміг конвертувати свою активність у забитий м’яч.

Після відпочинку господарі додали в агресії та почали частіше навантажувати штрафний майданчик суперника. Це принесло результат на 54-й хвилині, коли після подачі з кутового Алемао виграв верхову боротьбу й точно пробив головою, відкривши рахунок. Цей гол змінив характер гри: іспанці став діяти впевненіше, тоді як «Страсбург» змушений був ризикувати й шукати варіанти попереду.

Кінцівка зустрічі вийшла нервовою, адже гравці обох команд часто порушували правила. Арбітру знову довелося перевіряти епізод на відео, де в підсумку можливий пенальті на користь «Райо» скасували. Попри тиск і спроби гостей врятуватися, рахунок залишився незмінним. «Райо Вальєкано» втримав мінімальну перевагу й довів матч до перемоги, тоді як «Страсбург» так і не знайшов свого шансу в атаці.

Наступні поєдинки пройдуть 7 травня, і жодна з чотирьох команд наразі не втратила реальні шанси на вихід до головного поєдинку турніру. 

Ліга конференцій. Півфінал. Перші матчі 

«Шахтар» – «Кристал Пелес» 1:3 (0:1)

  • Голи: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)

«Райо Вальєкано» – «Страсбург» 1:0 (0:0)

  • Голи: Алемао (54)

Нагадаємо, що «Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч з «Кристал Пелес»

Читайте також

Гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «Крістал Пелас»: де дивитися півфінал Ліги конференцій
Вчора, 10:38
Ніколас Джексон зацікавив італійські клуби
«Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда – інсайдер
29 квiтня, 18:29
Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
27 квiтня, 19:59
Гонсало Гарсія не входить в плани «вершкових»
«Реал» далекий від угоди щодо продажу молодого форварда в «Боруссію» Д
27 квiтня, 13:38
Сергій Ребров не зміг виконати завдання біля керма «синьо-жовтих»
Ребров офіційно покинув збірну України
22 квiтня, 11:17
Георге Хаджі вдруге у своїй тренерській кар'єрі очолить збірну Румунії
Збірна Румунії з футболу оголосила ім'я нового тренера після смерті Луческу
20 квiтня, 18:28
У першому колі «біло-сині» були сильнішими
«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ Реклама
11 квiтня, 12:38
Джон Макгінн забезпечив «вілланам» дві перемоги над суперником
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
9 квiтня, 11:59
Англійці вперше поступилися збірній з Азії
Збірна Англії з футболу зазнала історичної поразки від Японії
1 квiтня, 18:11

Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?
Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?
«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу
Колишній лідер збірної Норвегії незадоволений втратою місця у складі: деталі скандалу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ
«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
