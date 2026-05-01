Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій були не надто результативними

30 квітня у Лізі конференцій пройшли перші матчі півфіналів третього за силою єврокубка. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» – «Кристал Пелес»

Як зазначалося в огляді матчу, «Шахтар» провалив старт матчу й пропустив уже на 23-й секунді після передачі Жана-Філіпа Матети, яку замкнув Ісмаїла Сарр точним ударом повз Дмитра Різника. Після цього донеччани перехопили ініціативу та більшу частину часу контролювали м’яч на чужій половині, створюючи моменти через фланги й стандарти. Егіналду не влучив із близької відстані, ще кілька ударів блокували захисники, а подачі Педріньйо з кутових не приносили результату.

На початку другого тайму «Шахтар» швидко відігрався після кутового, коли Кауан Еліас виграв боротьбу в повітрі, а Олег Очеретько точно завершив атаку. Однак згодом тиск від «Кристал Пелес» дав результат, коли після серії епізодів у штрафному Даїчі Камада забив і знову вивів гостей уперед. «Шахтар» продовжував атакувати, але не вистачало точності, тоді як суперник ефективно використовував контратаки. Один із таких випадів завершив Йорген Странд Ларсен, який обіграв захисника й встановив остаточний рахунок. У кінцівці донеччани намагалися врятувати гру, але гості спокійно втримали перемогу 1:3.

«Райо Вальєкано» – «Страсбург»

Друга півфінальна дуель швидко перейшла у доволі жорстке русло. Команди активно боролися за м’яч у центрі поля, не цураючись фолів, через що арбітр регулярно втручався й роздавав попередження. «Страсбург» намагався шукати свої моменти через індивідуальні дії: наприклад, французькй колектив апелював до пенальті після падіння Енкісо, однак рефері залишився непохитним. «Райо Вальєкано» ж до перерви так і не зміг конвертувати свою активність у забитий м’яч.

Після відпочинку господарі додали в агресії та почали частіше навантажувати штрафний майданчик суперника. Це принесло результат на 54-й хвилині, коли після подачі з кутового Алемао виграв верхову боротьбу й точно пробив головою, відкривши рахунок. Цей гол змінив характер гри: іспанці став діяти впевненіше, тоді як «Страсбург» змушений був ризикувати й шукати варіанти попереду.

Кінцівка зустрічі вийшла нервовою, адже гравці обох команд часто порушували правила. Арбітру знову довелося перевіряти епізод на відео, де в підсумку можливий пенальті на користь «Райо» скасували. Попри тиск і спроби гостей врятуватися, рахунок залишився незмінним. «Райо Вальєкано» втримав мінімальну перевагу й довів матч до перемоги, тоді як «Страсбург» так і не знайшов свого шансу в атаці.

Наступні поєдинки пройдуть 7 травня, і жодна з чотирьох команд наразі не втратила реальні шанси на вихід до головного поєдинку турніру.

Ліга конференцій. Півфінал. Перші матчі

«Шахтар» – «Кристал Пелес» 1:3 (0:1)

Голи: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)

«Райо Вальєкано» – «Страсбург» 1:0 (0:0)

Голи: Алемао (54)

Нагадаємо, що «Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч з «Кристал Пелес».