«Шахтар» – «Крістал Пелас»: де дивитися півфінал Ліги конференцій

Артем Худолєєв
фото: «Шахтар»

Сьогодні, 30 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Крістал Пелас» перший поєдинком 1/2 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Шахтар» – «Крістал Пелас»

Поєдинок «Шахтар» – «Крістал Пелас» відбудеться 30 квітня 2026 року на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. 

Гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня 2026 року, «Шахтар» провів другий матч чвертьфінальної серії Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Хід гри АЗ – «Шахтар»

Перший тайм розпочався жваво, адже вже на старті Бондар обрізався біля власних воріт, але суперник не скористався шансом. У відповідь «Шахтар» створив кілька моментів: Вінісіус Тобіас пробив повз дальній кут, а Кауан Еліас після ривка до штрафного також не влучив у площину.

Наприкінці тайму арбітр показав жовту Садіку, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Після перерви гра значно оживилася, і на 58-й хвилині рахунок нарешті був відкритий. Це зробив «Шахтар», коли Еліас віддав пас, а Аліссон точно пробив у нижній кут. Невдовзі Невертон міг подвоїти перевагу, але не влучив у ворота.

АЗ ж не вагався і відповів стандартом: на 73-й хвилині Ісак Єнсен реалізував штрафний із рикошетом від штанги, зрівнявши ситуацію в матчі в Алкмарі. Далі господарі на 80-й хвилині навіть вийшли вперед після добивання Матея Шіна.

Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і за три хвилини після передачі Лукаса Феррейри відзначився Лука Мейрелліш. У підсумку напружений і результативний другий тайм завершився нічиєю 2:2.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Друга гра

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

  • Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83) 
