«Шахтар» – «Крістал Пелас»: де дивитися півфінал Ліги конференцій
Сьогодні, 30 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє з англійським «Крістал Пелас» перший поєдинком 1/2 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».
Де дивитися гру «Шахтар» – «Крістал Пелас»
Поєдинок «Шахтар» – «Крістал Пелас» відбудеться 30 квітня 2026 року на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.
Гру «Шахтар» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.
Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.
Нагадаємо, у четвер, 16 квітня 2026 року, «Шахтар» провів другий матч чвертьфінальної серії Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.
Хід гри АЗ – «Шахтар»
Перший тайм розпочався жваво, адже вже на старті Бондар обрізався біля власних воріт, але суперник не скористався шансом. У відповідь «Шахтар» створив кілька моментів: Вінісіус Тобіас пробив повз дальній кут, а Кауан Еліас після ривка до штрафного також не влучив у площину.
Наприкінці тайму арбітр показав жовту Садіку, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.
Після перерви гра значно оживилася, і на 58-й хвилині рахунок нарешті був відкритий. Це зробив «Шахтар», коли Еліас віддав пас, а Аліссон точно пробив у нижній кут. Невдовзі Невертон міг подвоїти перевагу, але не влучив у ворота.
АЗ ж не вагався і відповів стандартом: на 73-й хвилині Ісак Єнсен реалізував штрафний із рикошетом від штанги, зрівнявши ситуацію в матчі в Алкмарі. Далі господарі на 80-й хвилині навіть вийшли вперед після добивання Матея Шіна.
Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і за три хвилини після передачі Лукаса Феррейри відзначився Лука Мейрелліш. У підсумку напружений і результативний другий тайм завершився нічиєю 2:2.
Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Друга гра
АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)
- Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83)
