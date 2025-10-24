Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи

Двоє футболістів національної збірної вийшли в основному складі своїх команд

Завершилися поєдинки третього туру Ліги Європи 2025/2026, де не обійшлося без сенсацій та яскравих камбеків. Найгучніша несподіванка сталася в Римі, де «Рома» поступилася «Вікторії Пльзень» (1:2). Клуб Артема Довбика через колапс у нападі з двадцяти ударів забив лише один – з пенальті, у той час як усередині стартової половини пропустив дві швидкі атаки, що і спричинило поразку. Важливу роль зіграв голкіпер «Вікторії Пльзень» Мартін Єдлічка, який не просто зробив сім сейвів, а ще й віддав асист – він допоміг забити Прінсу Аду перший з м'ячів. Щодо українського форварда, то в його активі був один удар у ствір воріт з дальньої дистанції. Це не дало йому можливість дограти матч до кінця, і він був замінений на 74 хвилині.

Ще однією сенсацією була поразка «Астон Вілли» від нідерландського «Гоу Ехед Іглс» , яка перевала безпрограшну серію англійців у шість матчів. Клуб з Бірмінгема швидко відкрив рахунок у матчі, але втримати перевагу не зумів, пропустивши двічі (1:2). Не можна не відзначити важку перемогу «ПАОК» над «Ліллем» у домашньому для французів матчі. Під час неї грецький колектив, здавалося б, позбавив суперника будь-яких шансів на позитивний результат ще у першому таймі (0:3), але «мастифи» билися до останнього і навіть зрівняли рахунок (4:4), проте гол було скасовано через офсайд (3:4).

Іншим українцем, який зіграв вчора у Лізі Європи, був Олександр Зінченко. Його «Ноттінгем» здобув перемогу 2:0 над «Порту» завдяки двом забитим пенальті, але сам Олександр матч дограти не зумів через пошкодження стегна.

У турнірній таблиці першу позицію сенсаційно посідає «Мідтьюлланн», який переміг у трьох матчах та має різницю "+6". Клуби Олександра Зінченка та Артема Довбика розташовуються зараз на 17 та 23 позиції відповідно, проходячи на цей момент до плейофу в статусі несіяних команд.

Ліга Європи 2025/2026. Етап ліги. Третій тур

«Рома» – «Вікторія Пльзень» 1:2 (0:2)

Голи: Дибала, 54 – Аду, 20, Суаре, 22

«Ноттінгем» – «Порту» 2:0 (1:0)

Голи: Гіббс-Вайт, 19, Жезус, 77

«Брага» – «Црвена Звезда» 2:0 (1:0)

Голи: Наварро, 22, Доржелес, 72

«Бранн» – «Рейнджерс» 3:0 (1:0)

Голи: Корнвіг, 40, Серенсен, 55, Гольм, 79

«Генк» – «Бетіс» 0:0 (0:0)

«Гоу Ехед Іглс» – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)

Голи: Сюре, 42, Дейл, 61 – Гессан, 4

«Ред Булл Зальцбург» – «Ференцварош» 2:3 (1:0)

Голи: Байду, 13, Вертессен, 72 – Варга, 50, Захаріассен, 56, Деле, 58

«Ліон» – «Базель» 2:0 (1:0)

Голи: Толіссо, 3, Морейра, 90

«ФКСБ» – «Болонья» 1:2 (0:2)

Голи: Бірліджа, 54 – Одгор, 9, Даллінга, 12

«Фенербахче» – «Штутгарт» 1:0 (1:0)

Голи: Актюркоглу, 34

«Лілль» – «ПАОК» 3:4 (0:3)

Голи: Андре, 57, Ігамане, 68, 78 - Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеліас, 42

«Маккабі» – «Мідтьюлланн» 0:3 (0:1)

Голи: Франкуліно, 44, 84, Біллінг, 71

«Мальме» – «Динамо Загреб» 1:1 (1:0)

Голи: Левіцкі, 45+1 – Варела, 90+6

«Селтік» – «Штурм» 2:1 (0:1)

Голи: Скейлс, 61, Нюгрен, 64 – Хорват, 15

«Сельта» – «Ніцца» 2:1 (1:0)

Голи: Аспас, 2, Пепра (автогол), 75 – Шо, 16

«Фейєноорд» – «Панатінаїкос» 3:1 (1:1)

Голи: Рід, 45+3, Хадж Мусса, 55, Ларін, 90 – Свідерський, 18

«Фрайбург» – «Утрехт» 2:0 (2:0)

Голи: Сузукі, 20, Гріфо, 45

«Янг Бойз» – «Лудогорець» 3:2 (1:1)

Голи: Равелосон, 45, Фасснахт, 53, Бедія, 63 – Станич, 26, Йорданов, 90+2

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».