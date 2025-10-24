Головна Спорт Новини
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи
Данський клуб ще жодного разу не проходив далі першого раунду плейоф Ліги Європи
Джерело: Офіційний сайт «Мідтьюлланна»

Двоє футболістів національної збірної вийшли в основному складі своїх команд

Завершилися поєдинки третього туру Ліги Європи 2025/2026, де не обійшлося без сенсацій та яскравих камбеків. Найгучніша несподіванка сталася в Римі, де «Рома» поступилася «Вікторії Пльзень» (1:2). Клуб Артема Довбика через колапс у нападі з двадцяти ударів забив лише один – з пенальті, у той час як усередині стартової половини пропустив дві швидкі атаки, що і спричинило поразку. Важливу роль зіграв голкіпер «Вікторії Пльзень» Мартін Єдлічка, який не просто зробив сім сейвів, а ще й віддав асист – він допоміг забити Прінсу Аду перший з м'ячів. Щодо українського форварда, то в його активі був один удар у ствір воріт з дальньої дистанції. Це не дало йому можливість дограти матч до кінця, і він був замінений на 74 хвилині. 

Ще однією сенсацією була поразка «Астон Вілли» від нідерландського «Гоу Ехед Іглс» , яка перевала безпрограшну серію англійців у шість матчів. Клуб з Бірмінгема швидко відкрив рахунок у матчі, але втримати перевагу не зумів, пропустивши двічі (1:2). Не можна не відзначити важку перемогу «ПАОК» над «Ліллем» у домашньому для французів матчі. Під час неї грецький колектив, здавалося б, позбавив суперника будь-яких шансів на позитивний результат ще у першому таймі (0:3), але «мастифи» билися до останнього і навіть зрівняли рахунок (4:4), проте гол було скасовано через офсайд (3:4).  

Іншим українцем, який зіграв вчора у Лізі Європи, був Олександр Зінченко. Його «Ноттінгем» здобув перемогу 2:0 над «Порту» завдяки двом забитим пенальті, але сам Олександр матч дограти не зумів через пошкодження стегна. 

У турнірній таблиці першу позицію сенсаційно посідає «Мідтьюлланн», який переміг у трьох матчах та має різницю "+6". Клуби Олександра Зінченка та Артема Довбика розташовуються зараз на 17 та 23 позиції відповідно, проходячи на цей момент до плейофу в статусі несіяних команд. 

Ліга Європи 2025/2026. Етап ліги. Третій тур

«Рома» – «Вікторія Пльзень» 1:2 (0:2)

Голи: Дибала, 54 – Аду, 20, Суаре, 22

«Ноттінгем» – «Порту» 2:0 (1:0)

Голи: Гіббс-Вайт, 19, Жезус, 77 

«Брага» – «Црвена Звезда» 2:0 (1:0)

Голи: Наварро, 22, Доржелес, 72

«Бранн» – «Рейнджерс» 3:0 (1:0)

Голи: Корнвіг, 40, Серенсен, 55, Гольм, 79 

«Генк» – «Бетіс» 0:0 (0:0)

«Гоу Ехед Іглс» – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)

Голи: Сюре, 42, Дейл, 61 – Гессан, 4

«Ред Булл Зальцбург» – «Ференцварош» 2:3 (1:0)

Голи: Байду, 13, Вертессен, 72 – Варга, 50, Захаріассен, 56, Деле, 58

«Ліон» – «Базель» 2:0 (1:0)

Голи: Толіссо, 3, Морейра, 90

«ФКСБ» – «Болонья» 1:2 (0:2)

Голи: Бірліджа, 54 – Одгор, 9, Даллінга, 12

«Фенербахче» – «Штутгарт» 1:0 (1:0)

Голи: Актюркоглу, 34

«Лілль» – «ПАОК» 3:4 (0:3)

Голи: Андре, 57, Ігамане, 68, 78 - Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеліас, 42 

«Маккабі» – «Мідтьюлланн» 0:3 (0:1)

Голи: Франкуліно, 44, 84, Біллінг, 71

«Мальме» – «Динамо Загреб» 1:1 (1:0)

Голи: Левіцкі, 45+1 – Варела, 90+6

«Селтік» – «Штурм» 2:1 (0:1)

Голи: Скейлс, 61, Нюгрен, 64 – Хорват, 15

«Сельта» – «Ніцца» 2:1 (1:0)

Голи: Аспас, 2, Пепра (автогол), 75 – Шо, 16

«Фейєноорд» – «Панатінаїкос» 3:1 (1:1)

Голи: Рід, 45+3, Хадж Мусса, 55, Ларін, 90 – Свідерський, 18

«Фрайбург» – «Утрехт» 2:0 (2:0)

Голи: Сузукі, 20, Гріфо, 45

«Янг Бойз» – «Лудогорець» 3:2 (1:1)

Голи: Равелосон, 45, Фасснахт, 53, Бедія, 63 – Станич, 26, Йорданов, 90+2

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

