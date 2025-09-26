Юнацький чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі збірної України

Офіційним транслятором матчів турніру в Україні буде Суспільне Спорт

Молодіжний чемпіонат світу з футболу цьогоріч відбудеться у Чилі

Вже завтра, 27 вересня юнацька збірна України проведе свій перший поєдинок у фінальній частині чемпіонату світу-2025 (U-20), який відбуватиметься в Чилі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Офіційним транслятором матчів турніру в Україні буде Суспільне Спорт.

Розклад матчів збірної України в групі B

27 вересня. Південна Корея – Україна (23:00)

30 вересня. Панама – Україна (23:00)

3 жовтня. Україна – Парагвай (23:00)

Щодня відбуватиметься по чотири поєдинки: два о 23:00 та два о 02:00 за київським часом.

Суспільне Спорт наживо транслюватиме один матч о 23:00 щодня та всі ігри за участі збірної України. Також прямі ефіри турніру доступні на платформі Maincast.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».