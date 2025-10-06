Головна Спорт Новини
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною

Христина Жиренко
У другому турі кваліфікації до чемпіонату світу збірна України зіграла внічию з Азербайджаном

Матч між збірними України та Азербайджану відбудеться 13 жовтня в Кракові

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов оголосив список гравців, викликаних на жовтневі матчі європейської кваліфікації ЧС-2026 проти Франції та України. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У цих поєдинках наставник розраховує на 26 виконавців.

Склад збірної Азербайджану

Воротарі: Шахруддін Магомедалієв («Карабах»), Рза Джафаров («Нефтчі»), Айдін Байрамов («Зіра»).

Захисники: Джалал Гусейнов («Арда Кірджалі», Болгарія), Антон Кривоцюк («Теджон Хана Сітізен», Південна Корея), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі – «Карабах»), Рахман Дашдаміров («Сабах»), Ельвін Бадалов («Нефтчі»), Фаїк Гаджиєв («Туран Товуз»), Рахіль Мамедов («Араз-Нахчиван»).

Півзахисники: Сабухі Абдуллазаде («Сумгаїт»), Анатолій Нурієв, Абдулла Хайбуллаєв (обидва – «Сабах»), Емін Махмудов, Мурад Хачаєв (обидва – «Нефтчі»), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі – «Зіра»), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва – «Карабах»).

Нападники: Ренат Дадашов («Мотор» Люблін, Польща), Махір Емрелі («Кайзерслаутерн», Німеччина), Муса Гурбанли («Карабах»), Рустам Ахмедзаде («Сумгаїт»).

Матч 4-го туру відбору ЧС-2026 у групі D між збірними України та Азербайджану відбудеться 13 жовтня в Кракові на стадіоні «Краковія» імені Юзефа Пілсудського (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

