Цього сезону 20-річний гравець двічі потрапляв до заявки «Шахтаря», але на поле не виходив

14 жовтня Болівія у Москві зіграє з Росією

Центральний захисник «Шахтаря» Дієго Арройо отримав запрошення до збірної Болівії на жовтневі товариські матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

10 жовтня болівійці зіграють вдома проти Йорданії, а 14-го – у Москві з Росією.

Цього сезону 20-річний гравець двічі потрапляв до заявки «Шахтаря», але на поле не виходив.

У лютому за нього заплатили 950 тисяч євро «Болівару».

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».