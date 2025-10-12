Судаков пропустить гру з Азербайджаном

Судаков зазнав пошкодження у грі з Ісландією

Гра Україна – Азербайджан відбудеться 13 жовтня

Наступного дня після виїзної перемоги над Ісландією у відбірному матчі чемпіонату світу збірна України повернулася до Польщі, але не обійшлося без втрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через травму, якої він зазнав у грі в Рейк’явіку, розташування синьо-жовтих залишив півзахисник португальської «Бенфіки» Георгій Судаков.

Сьогодні, 12 жовтня в Кракові відбудуться традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45 за Києвом). О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі – «Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».