Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Судаков пропустить гру з Азербайджаном

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Судаков пропустить гру з Азербайджаном
Судаков зазнав пошкодження у грі з Ісландією

Гра Україна – Азербайджан відбудеться 13 жовтня

Наступного дня після виїзної перемоги над Ісландією у відбірному матчі чемпіонату світу збірна України повернулася до Польщі, але не обійшлося без втрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через травму, якої він зазнав у грі в Рейк’явіку, розташування синьо-жовтих залишив півзахисник португальської «Бенфіки» Георгій Судаков.

Сьогодні, 12 жовтня в Кракові відбудуться традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45 за Києвом). О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі – «Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Георгій Судаков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
Сьогодні, 10:00
Бразилець Клаудіньо має російське громадянство
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
9 жовтня, 16:08
Суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
9 жовтня, 11:44
Початок гри Україна – Хорватія о 13:30 за київським часом
Юнацька збірна України з футболу стартує на турнірі в Хорватії: де дивитися гру
8 жовтня, 11:26
У другому турі кваліфікації до чемпіонату світу збірна України зіграла внічию з Азербайджаном
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
6 жовтня, 17:31
М'яч прикрашений символікою кожної країни-господарки: кленовий листок – Канада, орел – Мексика, зірка – США
ФІФА презентувала м'яч чемпіонату світу з футболу 2026 року
3 жовтня, 11:12
Дініяр Білялетдінов у серпні 2009 року перейшов із «Локомотива» до «Евертона», де провів 77 матчів і забив дев'ять голів
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
1 жовтня, 13:39
«Наш маленький світ народився. 17.09.2025», – написали Судакови в Instagram
У гравця збірної України з футболу народилася друга донька
25 вересня, 00:42
Губернієв: Чи варто зробити свій «Золотий м'яч»? Так!
«Інтерм'яч». Пропагандист Губернієв пропонує Росії організувати свій «Золотий м'яч»
22 вересня, 21:15

Новини

Судаков пропустить гру з Азербайджаном
Судаков пропустить гру з Азербайджаном
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
Рекордні ціни. Вболівальників обурила вартість квитків на чемпіонат світу з футболу
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua