Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція

Своїм протестом Маутон намагався привернути увагу до проблем з кліматом

Під час престижної одноденної велогонки «Тур Брюгге», що відбулася 25 березня 2026 року, стався небезпечний інцидент за участю екоактивіста Ваутера Маутона. Про це повідомляє «Главком».

Протест ціною травм

За 30 кілометрів до фінішу, на єдиній ділянці маршруту з бруківки Маутон вибіг на дорогу та сів безпосередньо перед пелотоном, що наближався на великій швидкості. Активіст був одягнений у білу футболку з кліматичним гаслом і, за даними організаторів, мав намір приклеїти свої руки до каміння бруківки. Такі дії спричинили хаос у групі гонщиків: близько десяти атлетів потрапили у завал, серед яких опинилися і фаворити перегонів – торішній переможець Хуан Себастьян Молано з команди UAE Emirates XRG, а також Флоріан Сенешаль та Тім Марсман.

Покарання для активіста

Одразу після інциденту Ваутер Маутон був затриманий поліцією та доставлений до камер попереднього ув’язнення. Організатор гонки, компанія Golazo, офіційно подала скаргу на дії активіста, наголосивши на надзвичайній небезпеці, на яку він наразив життя спортсменів. Представники оргкомітету зазначили, що той факт, що обійшлося без суттєвих травм, є лише щасливим випадком, і подібні безвідповідальні акції не мають місця у спорті. Наразі триває допит свідків та представників організації для надання справі судового ходу.

Не перший випадок для бельгійця

Для Ваутера Маутона це далеко не перша резонансна акція. Бельгійський активіст, пов’язаний із рухом Extinction Rebellion, уже має багату історію скандальних витівок. Зокрема, він став відомим на весь світ після того, як приклеїв власну голову до захисного скла знаменитої картини Йоганнеса Вермеєра «Дівчина з перлиною». Його активність у велоспорті також не є новою: у 2022 році він так само вибіг на трасу під час фінального кілометра «Туру Фландрії», крокуючи за спинами лідерів Матьє ван дер Пула та Тадея Погачара, за що також був заарештований. Попри попередні покарання, Маутон продовжує використовувати масові спортивні заходи для привернення уваги до кліматичних проблем.

