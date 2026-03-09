Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії
Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький
На турнірі серії IJF Grand Prix, який проходив в австрійському Лінці, українські дзюдоїсти здобули одразу три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький. Лідер української збірної впевнено пройшов турнірний шлях: переміг суперників з США та Ізраїлю, у чвертьфіналі фірмовим зачепом здолав представника Казахстану, а у півфіналі кидком на Ваза-арі переміг бразильського дзюдоїста.
У фіналі третій номер світового рейтингу менш ніж за хвилину іппоном здолав представника Японії.
Срібну нагороду змагань здобув Дільшот Халматов (в.к. до 60 кг). Учасник Олімпійських ігор в Парижі впевнено здолав суперників з Австрії, Італії та Португалії, а у півфіналі іппоном переміг представника Казахстану. На жаль, у фінальній сутичці українець поступився французькому дзюдоїсту.
Бронзову медаль у ваговій категорії до 78 кг виборола Юлія Курченко. Українка здолала суперниць з Лівану та Бразилії, а після поразки у півфіналі від представниці Нідерландів впевнено виграла бронзовий поєдинок в суперниці з Канади, повернувшись на п’єдестал пошани після минулорічного чемпіонату Європи.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0