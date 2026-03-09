Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії
Наші дзюдоїсти з повним комплектом нагород повертаються з Лінцу
фото: Федерація дзюдо України

Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький

На турнірі серії IJF Grand Prix, який проходив в австрійському Лінці, українські дзюдоїсти здобули одразу три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький. Лідер української збірної впевнено пройшов турнірний шлях: переміг суперників з США та Ізраїлю, у чвертьфіналі фірмовим зачепом здолав представника Казахстану, а у півфіналі кидком на Ваза-арі переміг бразильського дзюдоїста.

У фіналі третій номер світового рейтингу менш ніж за хвилину іппоном здолав представника Японії.

Срібну нагороду змагань здобув Дільшот Халматов (в.к. до 60 кг). Учасник Олімпійських ігор в Парижі впевнено здолав суперників з Австрії, Італії та Португалії, а у півфіналі іппоном переміг представника Казахстану. На жаль, у фінальній сутичці українець поступився французькому дзюдоїсту.

Бронзову медаль у ваговій категорії до 78 кг виборола Юлія Курченко. Українка здолала суперниць з Лівану та Бразилії, а після поразки у півфіналі від представниці Нідерландів впевнено виграла бронзовий поєдинок в суперниці з Канади, повернувшись на п’єдестал пошани після минулорічного чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: Юлія Курченко Дільшот Халматов Антон Савицький дзюдо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Вчора, 17:36
Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
7 березня, 21:13
Українці розпочинають боротьбу за нагороди Паралімпіади
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
7 березня, 09:58
Михайло Харук (ліворуч) дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії
Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи
3 березня, 13:42
Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України
27 лютого, 18:02
Томмазо Джакомель йшов першим у заліку Кубка світу, але віддав першу сходинку Еріку Перро
Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
24 лютого, 18:30
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
15 лютого, 12:26
Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі
Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі
14 лютого, 23:58
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12

Новини

Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу
Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу
Моурінью заявив, що тренер «Порту» після матчу 50 разів назвав його зрадником
Моурінью заявив, що тренер «Порту» після матчу 50 разів назвав його зрадником
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії
Тренер збірної Іраку закликав відкласти матч за вихід на Чемпіонат світу через війну в Ірані
Тренер збірної Іраку закликав відкласти матч за вихід на Чемпіонат світу через війну в Ірані
Грав із Мессі та був чемпіоном Європи: ексоборонець збірної України завершив кар'єру
Грав із Мессі та був чемпіоном Європи: ексоборонець збірної України завершив кар'єру
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua