Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії

Наші дзюдоїсти з повним комплектом нагород повертаються з Лінцу

Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький

На турнірі серії IJF Grand Prix, який проходив в австрійському Лінці, українські дзюдоїсти здобули одразу три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький. Лідер української збірної впевнено пройшов турнірний шлях: переміг суперників з США та Ізраїлю, у чвертьфіналі фірмовим зачепом здолав представника Казахстану, а у півфіналі кидком на Ваза-арі переміг бразильського дзюдоїста.

У фіналі третій номер світового рейтингу менш ніж за хвилину іппоном здолав представника Японії.

Срібну нагороду змагань здобув Дільшот Халматов (в.к. до 60 кг). Учасник Олімпійських ігор в Парижі впевнено здолав суперників з Австрії, Італії та Португалії, а у півфіналі іппоном переміг представника Казахстану. На жаль, у фінальній сутичці українець поступився французькому дзюдоїсту.

Бронзову медаль у ваговій категорії до 78 кг виборола Юлія Курченко. Українка здолала суперниць з Лівану та Бразилії, а після поразки у півфіналі від представниці Нідерландів впевнено виграла бронзовий поєдинок в суперниці з Канади, повернувшись на п’єдестал пошани після минулорічного чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце