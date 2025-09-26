Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»

Федерація єврейських громад Іспанії засудила будь-які прояви антисемітизму, расизму чи ксенофобії

Федерація єврейських громад Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї». Про це інформує «Главком» з посиланням на fcje.org.

Фанати «Севільї» скандували «Ізраїль – убивці!» при виході вінгера «Вільярреала» Манора Соломона на заміну у грі 6 туру чемпіонату Іспанії. Ізраїльтянин забив переможний гол за 2 хвилини.

«Федерація єврейських громад Іспанії, офіційний представник іспанських євреїв, засуджує неприпустимі образи, яких зазнав футболіст Манор Соломон з боку деяких уболівальників «Севільї» через його ізраїльське походження. Ми хочемо висловити нашу рішучу підтримку спортсмену «Вільярреала». Ненависті та дискримінації немає місця у спорті та суспільстві; футбол завжди має бути простором поваги, пристрасті та єдності, незалежно від національності чи переконань», – йдеться у заяві Федерації єврейських громад Іспанії.

Організація також засудила будь-які прояви антисемітизму, расизму чи ксенофобії.

«Підтверджуємо нашу відданість цінностям співіснування та рівності. Сьогодні, як ніколи, ми підтримуємо Манора, пам'ятаючи, що різноманітність робить спорт багатшим і масштабнішим», – зазначається у заяві.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».