Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
Фанати «Севільї» скандували «Ізраїль – убивці!» при виході вінгера «Вільярреала» Соломона на поле
Федерація єврейських громад Іспанії засудила будь-які прояви антисемітизму, расизму чи ксенофобії

Федерація єврейських громад Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї». Про це інформує «Главком» з посиланням на fcje.org.

Фанати «Севільї» скандували «Ізраїль – убивці!» при виході вінгера «Вільярреала» Манора Соломона на заміну у грі 6 туру чемпіонату Іспанії. Ізраїльтянин забив переможний гол за 2 хвилини.

«Федерація єврейських громад Іспанії, офіційний представник іспанських євреїв, засуджує неприпустимі образи, яких зазнав футболіст Манор Соломон з боку деяких уболівальників «Севільї» через його ізраїльське походження. Ми хочемо висловити нашу рішучу підтримку спортсмену «Вільярреала». Ненависті та дискримінації немає місця у спорті та суспільстві; футбол завжди має бути простором поваги, пристрасті та єдності, незалежно від національності чи переконань», – йдеться у заяві Федерації єврейських громад Іспанії.

Організація також засудила будь-які прояви антисемітизму, расизму чи ксенофобії.

«Підтверджуємо нашу відданість цінностям співіснування та рівності. Сьогодні, як ніколи, ми підтримуємо Манора, пам'ятаючи, що різноманітність робить спорт багатшим і масштабнішим», – зазначається у заяві.

