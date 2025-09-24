Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ

Наразі питання відсторонення ізраїльських команд від участі в турнірах УЄФА не стоїть на порядку денному

За інформацією джерел, допомогу Ізраїльській футбольній асоціації надали американські офіційні особи

УЄФА не усуватиме ізраїльські збірні та клуби від участі в міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Israel Hayom.

За інформацією джерела, допомогу Ізраїльській футбольній асоціації надали американські офіційні особи, багато дипломатів, керівників асоціацій та футбольних діячів, імена яких не називаються.

На даний момент питання відсторонення ізраїльських команд від участі в турнірах не стоїть на порядку денному, стверджує Israel Hayom.

Ізраїльські ЗМІ раніше повідомляли, що УЄФА 23 вересня розгляне питання виключення ізраїльських команд із турнірів під егідою організації.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних спортивних змаганнях через військові дії в секторі Газа.

