Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ
Наразі питання відсторонення ізраїльських команд від участі в турнірах УЄФА не стоїть на порядку денному

За інформацією джерел, допомогу Ізраїльській футбольній асоціації надали американські офіційні особи

УЄФА не усуватиме ізраїльські збірні та клуби від участі в міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Israel Hayom.

За інформацією джерела, допомогу Ізраїльській футбольній асоціації надали американські офіційні особи, багато дипломатів, керівників асоціацій та футбольних діячів, імена яких не називаються.

На даний момент питання відсторонення ізраїльських команд від участі в турнірах не стоїть на порядку денному, стверджує Israel Hayom.

Ізраїльські ЗМІ раніше повідомляли, що УЄФА 23 вересня розгляне питання виключення ізраїльських команд із турнірів під егідою організації.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних спортивних змаганнях через військові дії в секторі Газа.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СФК «Муроване/Ямпіль» наразі є Другої ліги чемпіонату Львівщини
Нігерійський тренер клубу з Львівщини підірвав соцмережі емоційним зверненням до підопічних
22 вересня, 09:47
Першоліговa «Буковина» вдома здолала львівські «Карпати»
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
19 вересня, 09:24
Гра Україна – Угорщина пройде у Словенії
Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
16 вересня, 14:34
Місцева преса повідомляє, що за вирощування марихуани відповідав її чоловік радниці міністра
Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію
16 вересня, 08:57
Нетаньягу зазначив, що ізраїльські спецслужби продовжують стежити за діями ХАМАС
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
14 вересня, 07:44
Ірландська співачка Emmy не змогла цього року кваліфікуватися до фіналу
Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення-2026
11 вересня, 17:39
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
10 вересня, 15:06
31 серпня судно з Гретою Тунберг на борту вийшло з Барселони, щоб повторно «прорвати облогу» Гази
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови
1 вересня, 16:53
Одеський клуб пропонує лікарю спортивної медицини 25 тисяч гривень заробітної плати
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
27 серпня, 11:09

Новини

Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ
Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
Легендарний футболіст збірної Росії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Легендарний футболіст збірної Росії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua