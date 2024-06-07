Польща проведе засідання Ради нацбезпеки за 50 км від кордону з Білоруссю

Під час засідання Ради нацбезпеки чиновники відвідають кордон із Білоруссю

Уряд Польщі вирішив провести засідання Ради нацбезпеки у Підляському воєводстві, яке розташоване за 50 км від кордону з Білоруссю. Про це повідомляє Polsat News.

Видання пише, що президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання Ради нацбезпеки, яке відбудеться у місті Білосток. Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю.

До того ж планується, що чиновники відвідають кордон із Білоруссю. Водночас видання пише, що засідання буде засекреченим, тобто його закриють для публіки.

Нагадаємо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною».