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У РФ пропагандисти «вигнали» польського посла з ресторану: деталі інциденту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У РФ пропагандисти «вигнали» польського посла з ресторану: деталі інциденту
Окрім цього, російські провладні джерела заявили, що водіїв польського посольства звинувачують у порушенні правил дорожнього руху в Свердловській області
фото з відкритих джерел

Польського дипломата намагалися спровокувати на конфлікт питаннями про Україну

Послу Польщі в Росії Кшиштофу Краєвському довелося покинути ресторан у Єкатеринбурзі після того, як місцевий пропагандист, нібито польського походження, почав ставити йому провокативні питання стосовно України. Про це пише проросійське видання ТАСС.

Повідомляється, що польський посол прибув до Єкатеринбурга з неофіційним візитом. В одному із закладів міста до нього підійшов нібито поляк, який почав ставити послу питання про «участь польських найманців у війні».

Посол Польщі проігнорував пропагандистські питання «журналіста» та поспіхом залишив ресторан, так як ситуація загострювалася.

Окрім цього, російські провладні джерела заявили, що водіїв польського посольства звинувачують у порушенні правил дорожнього руху в Свердловській області. Нібито, вже триває перевірка.

Нагадаємо, колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов на російському державному телебаченні заявив, що вбивство послів є «в межах міжнародного права», натякаючи на посла Польщі. Польща відреагувала.

До слова Влада Польщі хоче підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають на території країни. Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО,  передає Wnp.pl.

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Теги: росія Польща посол ресторан правила відео

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