Відбір чемпіонату світу-2026. Лунін залишив табір збірної України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відбір чемпіонату світу-2026. Лунін залишив табір збірної України
Лунін залишив табір команди
фото: Дан Балашов/uaf.ua

Луніна замінить голкіпер клубу «Аль-Шабаб» із Саудівської Аравії Георгій Бущан

У складі збірної України, яка готується до стартових матчів відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та Азербайджану (9 вересня, Баку), сталася вимушена заміна. Табір команди залишив травмований воротар мадридського «Реалу» Андрій Лунін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

Луніна замінить голкіпер клубу «Аль-Шабаб» із Саудівської Аравії Георгій Бущан.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко («Ноттінгем Форест», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – «Динамо» Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список

Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, (обидва – «Динамо» Київ).

Нагадаємо, 29 серпня збірна Азербайджану оголосила склад на вересневі поєдинки відбору чемпіонату світу 2026 року. 

До слова, Росію було відсторонено від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнірі виступатимуть 16 збірних.

