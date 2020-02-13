Євро з боротьби: дві українки посперечаються за золото, одна – за бронзу

Юна львів'янка Соломія Винник своїм виходом у фінал приємно здивувала Асоціація спортивної боротьби України

У фінал пробилися львів’янки Оксана Лівач і Соломія Винник

На чемпіонаті Європи з боротьби, який триває в Римі (Італія), завершили змагання представники греко-римського стилю і на килими вийшли жінки.

У заключний змагальний день з українських греко-римлян продовжив виступи тільки запоріжець Жора Абовян, який представляє категорію до 60 кг. Днем раніше Жора програв туркові Керему Камалю, але оскільки той дійшов до фіналу, у втішному турнірі отримав змогу поборотися й українець. Правда, скористатися шансом Абовян не зміг. Він програв 2:3 росіянину Жамболату Локяєву і повертається додому з порожніми руками.

Таким чином, збірна України з греко-римської боротьби здобула в Римі три нагороди – золото Семена Новікова (до 87 кг), а також бронзи Ленура Темірова (до 63 кг) і Миколи Кучмія (до 130 кг).

А ось доробок команди з жіночої боротьби, яку очолює Володимир Євонов, вочевидь буде помітно багатшим. Достатньо сказати, що відразу двоє з п’яти українок за підсумками першого змагального дня вийшли у фінали.

Чинна чемпіонка континенту Оксана Лівач (до 50 кг) другий рік поспіль посперечається за континентальне золото з болгаркою Міґленою Ґеорґієвою. На шляху до фіналу львів’янка перемогла туркеню Евін Демірган (7:5), француженку Жюлі Сабаті (12:2) і росіянку Мілану Дадашеву (9:8).

Якщо від Лівач такого успіху чекали, то вихід у фінал іншої львів’янки Соломії Винник, яка бореться у вазі до 55 кг, став справжнім сюрпризом. Чемпіонка Європи-2018 серед кадетів свої перші на такому рівні дорослі змагання розпочала з перемоги 11:5 над туркенею Бедігою Ґун. У півфіналі Соломія перемогла 10:9 молдованку Маріану Дараґуцан і тепер у сутичці за золото зійдеться з чемпіонкою Європи-2014 серед юніорок Ольгою Хорошавцевою із РФ.

А ось чемпіонка світу-2018 і Європи-2019 Алла Черкасова (до 68 кг) боротиметься у бронзовому фіналі. Алла мала дуже складну турнірну сітку. У першому колі вона зустрілася з колишньою землячкою, львів’янкою, яка представляє Азербайджан Іриною Нетребою. Черкасова виграла сутичку 5:4, а у чвертьфіналі зійшлася зі ще однією серйозною конкуренткою – дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок, чемпіонкою планети серед молоді до 23-х років Кумбою Ларрок із Франції (на відео). І знову перемогла – 6:2. Ось лишень із півфіналом, у якому Алла зустрічалася з дворазовою чемпіонкою світу серед кадеток і юніорок Ханум Велієвою із РФ не склалося. Поразка 1:11 і тепер Алла боротиметься за бронзу.

Матиме ще змогу поборотися за третє місце через втішний турнір торішня призерка чемпіонатів світу та Європи серед молоді до 23-х років Ангеліна Лисак (до 59 кг). У першій сутичці Ангеліна перемогла 10:4 срібну призерку торішніх Європейських ігор Ельміру Ґамбарову із Азербайджану, але потім у чвертьфіналі поступилася 0:8 Анастасії Нічіті із Молдови, яка здобула чимало титулів на юніорсько-молодіжному рівні, а торік уже стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи і Європейських ігор серед дорослих. На цей раз Нічіта дійшла до фіналу й відповідно дала другий шанс нашій Ангеліні. Втішний турнір наша борчиня розпочне з сутички проти угорки Рамони Ґаламбош.

Припинила боротьбу після першого змагального дня тільки представниця найважчої категорії до 76 кг Алла Белінська. Вона спочатку перемогла 10:6 Жанетт Немет із Угорщини, але в чвертьфіналі поступилася 2:3 дворазовій чемпіонці Європейських ігор Василісі Марзалюк із Білорусі.

Медальні сутички у згадуваних вище вагових категоріях розпочнуться у Римі сьогодні, 13 лютого, починаючи з 19:00 за київським часом. У ранковій програмі попередні сутички проведуть представниці решти п’яти категорій у жіночій боротьбі.

Завершать чемпіонат Європи представники вільного стилю.