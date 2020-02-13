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    Євро з боротьби: дві українки посперечаються за золото, одна – за бронзу

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Юна львів'янка Соломія Винник своїм виходом у фінал приємно здивувала - Євро з боротьби: дві українки посперечаються за золото, одна – за бронзу
    Юна львів'янка Соломія Винник своїм виходом у фінал приємно здивувала
    Асоціація спортивної боротьби України

    У фінал пробилися львів’янки Оксана Лівач і Соломія Винник

    На чемпіонаті Європи з боротьби, який триває в Римі (Італія), завершили змагання представники греко-римського стилю і на килими вийшли жінки.

    У заключний змагальний день з українських греко-римлян продовжив виступи тільки запоріжець Жора Абовян, який представляє категорію до 60 кг. Днем раніше Жора програв туркові Керему Камалю, але оскільки той дійшов до фіналу, у втішному турнірі отримав змогу поборотися й українець. Правда, скористатися шансом Абовян не зміг. Він програв 2:3 росіянину Жамболату Локяєву і повертається додому з порожніми руками.

    Таким чином, збірна України з греко-римської боротьби здобула в Римі три нагороди – золото Семена Новікова (до 87 кг), а також бронзи Ленура Темірова (до 63 кг) і Миколи Кучмія (до 130 кг).

     Читайте також: Герой тижня. Як українець Новіков перемагав могутнього угорця в фіналі чемпіонату Європи (відео)

    А ось доробок команди з жіночої боротьби, яку очолює Володимир Євонов, вочевидь буде помітно багатшим. Достатньо сказати, що відразу двоє з п’яти українок за підсумками першого змагального дня вийшли у фінали.

    Чинна чемпіонка континенту Оксана Лівач (до 50 кг) другий рік поспіль посперечається за континентальне золото з болгаркою Міґленою Ґеорґієвою. На шляху до фіналу львів’янка перемогла туркеню Евін Демірган (7:5), француженку Жюлі Сабаті (12:2) і росіянку Мілану Дадашеву (9:8).

    Якщо від Лівач такого успіху чекали, то вихід у фінал іншої львів’янки Соломії Винник, яка бореться у вазі до 55 кг, став справжнім сюрпризом. Чемпіонка Європи-2018 серед кадетів свої перші на такому рівні дорослі змагання розпочала з перемоги 11:5 над туркенею Бедігою Ґун. У півфіналі Соломія перемогла 10:9 молдованку Маріану Дараґуцан і тепер у сутичці за золото зійдеться з чемпіонкою Європи-2014 серед юніорок Ольгою Хорошавцевою із РФ.

    А ось чемпіонка світу-2018 і Європи-2019 Алла Черкасова (до 68 кг) боротиметься у бронзовому фіналі. Алла мала дуже складну турнірну сітку. У першому колі вона зустрілася з колишньою землячкою, львів’янкою, яка представляє Азербайджан Іриною Нетребою. Черкасова виграла сутичку 5:4, а у чвертьфіналі зійшлася зі ще однією серйозною конкуренткою – дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок, чемпіонкою планети серед молоді до 23-х років Кумбою Ларрок із Франції (на відео). І знову перемогла – 6:2. Ось лишень із півфіналом, у якому Алла зустрічалася з дворазовою чемпіонкою світу серед кадеток і юніорок Ханум Велієвою із РФ не склалося. Поразка 1:11 і тепер Алла боротиметься за бронзу.

    Матиме ще змогу поборотися за третє місце через втішний турнір торішня призерка чемпіонатів світу та Європи серед молоді до 23-х років Ангеліна Лисак (до 59 кг). У першій сутичці Ангеліна перемогла 10:4 срібну призерку торішніх Європейських ігор Ельміру Ґамбарову із Азербайджану, але потім у чвертьфіналі поступилася 0:8 Анастасії Нічіті із Молдови, яка здобула чимало титулів на юніорсько-молодіжному рівні, а торік уже стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи і Європейських ігор серед дорослих. На цей раз Нічіта дійшла до фіналу й відповідно дала другий шанс нашій Ангеліні. Втішний турнір наша борчиня розпочне з сутички проти угорки Рамони Ґаламбош.

    Припинила боротьбу після першого змагального дня тільки представниця найважчої категорії до 76 кг Алла Белінська. Вона спочатку перемогла 10:6 Жанетт Немет із Угорщини, але в чвертьфіналі поступилася 2:3 дворазовій чемпіонці Європейських ігор Василісі Марзалюк із Білорусі.

    Медальні сутички у згадуваних вище вагових категоріях розпочнуться у Римі сьогодні, 13 лютого, починаючи з 19:00 за київським часом. У ранковій програмі попередні сутички проведуть представниці решти п’яти категорій у жіночій боротьбі.

    Завершать чемпіонат Європи представники вільного стилю.

     Читайте також: Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)
    чемпіонат Європи Збірна України греко-римська боротьба Оксана Лівач жіноча боротьба Алла Черкасова Алла Белінська Жора Абовян Ангеліна Лисак Володимир Євонов Анастасія Нічіта Ельміра Ґамбарова Бедіга Ґун Соломія Винник Мілана Дадашева Жамболат Локяєв Евін Демірган Маріана Дараґуцан Ірина Нетреба Кумба Ларрок Ханум Велієва Василіса Марзалюк
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