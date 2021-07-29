З футбольного турніру на Олімпіаді вилетіли три фаворити

До чвертьфіналів не вийшли збірні Франції, Німеччини й Аргентини

Одразу три провідні футбольні збірні світу не змогли подолати групову стадію олімпійського турніру. До 1/4 фіналу не потрапили збірні Франції, Німеччини й Аргентини. В останньому турі Німеччина зіграла внічию з Кот-д’Івуаром (1:1), Аргентина – з Іспанією (1:1), а Францію було розгромлено Японією (4:0).

Зазначимо, що в турнірі не беруть участь такі відомі гравці, як Мессі, Неймар чи Мбаппе. Регламент змагань дозволяє їх залучити, але клуби не зобов’язані відпускати футболістів.

Пари 1/4 фіналу, які буде зіграно 31 липня, виглядають таким чином:

Іспанія – Кот-д’Івуар

Нова Зеландія – Японія

Південна Корея – Мексика

Бразилія – Єгипет

Тим часом збірна України збільшила кількість завойованих на Олімпіаді нагород до чотирьох. Медаль виборов плавець Михайло Романчук.