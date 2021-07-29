  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    З футбольного турніру на Олімпіаді вилетіли три фаворити

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бразилія є чинним чемпіоном Олімпіади - З футбольного турніру на Олімпіаді вилетіли три фаворити
    Бразилія є чинним чемпіоном Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    До чвертьфіналів не вийшли збірні Франції, Німеччини й Аргентини

    Одразу три провідні футбольні збірні світу не змогли подолати групову стадію олімпійського турніру. До 1/4 фіналу не потрапили збірні Франції, Німеччини й Аргентини. В останньому турі Німеччина зіграла внічию з Кот-д’Івуаром (1:1), Аргентина – з Іспанією (1:1), а Францію було розгромлено Японією (4:0).

    Зазначимо, що в турнірі не беруть участь такі відомі гравці, як Мессі, Неймар чи Мбаппе. Регламент змагань дозволяє їх залучити, але клуби не зобов’язані відпускати футболістів.

    Пари 1/4 фіналу, які буде зіграно 31 липня, виглядають таким чином:

    Іспанія – Кот-д’Івуар

    Нова Зеландія – Японія

    Південна Корея – Мексика

    Бразилія – Єгипет

    Тим часом збірна України збільшила кількість завойованих на Олімпіаді нагород до чотирьох. Медаль виборов плавець Михайло Романчук.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З футбольного турніру на Олімпіаді вилетіли три фаворити