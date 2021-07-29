Лисенко побореться за медаль. Хто і коли з українців змагається на Олімпіаді 30 липня

В сьомий день Ігор буде розіграно 21 комплект нагород у 13-ти видах спорту

На Олімпіаді в Токіо завершується перший тиждень змагань. У сьомий день Ігор розпочинають кваліфікаційні змагання легкоатлети. Усього від нашої команди на спортивні майданчики вийде 21 представник, а семеро з них мають змогу поборотися за медалі.

Це – Олена Костевич (кульова стрільба), Богдан Нікішин (фехтування), Ігор Рейзлін (фехтування), Анатолій Герей (фехтування), Роман Свічкар (фехтування), Яків Хаммо (дзюдо), Єлизавета Каланіна (дзюдо). Забезпечить собі медаль і боксерка Ганна Лисенко, якщо переможе в чвертьфіналі. Адже в боксі на Іграх одразу чотири призери - "золотий", "срібний", і два "бронзових".

Розклад виступів українців у Токіо 30 липня

03:00. Кульова стрільба. Олена Костевич (пневматичний пістолет, 25 метрів)

03:15. Стрибки у висоту. Андрій Проценко (кваліфікація)

05:20. Метання диска. Микита Нестеренко (кваліфікація)

05:25. Фехтування на шпагах. Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей, Роман Свічкар (командний турнір)

Не раніше 06:00. Дзюдо. Єлизавета Каланіна, Яків Хаммо (відбірні раунди)

06:03. Бокс. Ганна Лисенко (чвертьфінал)

09:00. Стрибки у воду. Анна Письменська, Вікторія Кесарь (трамплін, 3 метри, кваліфікація)

13:05. Потрійний стрибок. Ольга Саладуха (кваліфікація)

13:14. Плавання. Владислав Бухов (відбірний заплив, 50 метрів вільним стилем)

13:25. Штовхання ядра. Ольга Голодна (кваліфікація)

14:12. Естафета мікст 4х400 метрів. Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Микита Барабанов, Олександр Погорілко (відбірний забіг)

14:23. Плавання. Михайло Романчук, Сергій Фролов (відбірний заплив, 1500 метрів вільним стилем).