Медальний залік Олімпіади після змагань 29 липня

В активі України чотири нагороди

Збірна України поповнила скарбничку ще однією бронзовою нагородою

Після шостого змагального дня Ігор у Токіо збірна України посідає 54 місце в загальному медальному заліку. В активі нашої команди чотири «бронзи». Сьогодні на п’єдестал піднявся плавець Михайло Романчук на 800-метрівці вільним стилем.

Поступилася в півфіналі тенісного турніру Еліна Світоліна і побореться за третє місце.

Очолила таблицю збірна Китаю, яка потіснила з першої позиції господарів змагань.