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    Медальний залік Олімпіади після змагань 29 липня

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    В активі України чотири нагороди - Медальний залік Олімпіади після змагань 29 липня
    В активі України чотири нагороди
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України поповнила скарбничку ще однією бронзовою нагородою

    Після шостого змагального дня Ігор у Токіо збірна України посідає 54 місце в загальному медальному заліку. В активі нашої команди чотири «бронзи». Сьогодні на п’єдестал піднявся плавець Михайло Романчук на 800-метрівці вільним стилем.

    Поступилася в півфіналі тенісного турніру Еліна Світоліна і побореться за третє місце.

    Очолила таблицю збірна Китаю, яка потіснила з першої позиції господарів змагань.

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 29 липня