«Тоттенгем» підтвердив трансфер зірки «Ліверпуля»
Багаторічний лідер мерсисайдців перебрався до британської столиці
Лондонський «Тоттенгем» підписав оборонця збірної Шотландії Енді Робертсона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Досвідчений виконавець приєднається до «шпор» 1 липня. Робертсон перейде в «Тоттенгем» вільним агентом. Його контракт із англійським «Ліверпулем» розрахований до 30 червня.
Робертсон віддав мерсисайдцям дев'ять років. Він зіграв за «Ліверпуль» 378 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу шотландець записав 14 голів і 69 результативних передач. На «Енфілді» Робертсон виграв два титули Прем'єр-ліги, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.
Умови та терміни контракту Робертсона з «Тоттенгемом» наразі невідомі. 32-річний оборонець поїхав на Чемпіонат світу 2026. Він буде капітаном збірної Шотландії.
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
Коментарі — 0