Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Євросоюз засудив дії, що допомагають Росії обходити санкції

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, причетних до прийому російських суден із викраденим українським зерном. Як повідомляє Haaretz, реакція Брюсселя послідувала за прибуттям до порту Хайфи чергового судна «тіньового флоту» РФ, що перевозило пшеницю з окупованих територій України. Про це пише «Главком».

Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні підтвердив, що Євросоюз взяв до уваги інцидент із розвантаженням судна, який стався попри попередні звернення України до ізраїльської влади. У ЄС засудили будь-які дії, що сприяють фінансуванню військової агресії Росії та допомагають Москві обходити міжнародні обмеження. Брюссель наголосив на готовності розширювати санкційні списки за рахунок організацій у третіх країнах, якщо їхня участь у незаконних схемах буде доведена.

Наразі Європейський Союз разом із Україною вимагає від Ізраїлю надати детальну інформацію щодо походження пшениці, яка імпортується до країни.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про формування Росією масштабного тіньового флоту, який систематично вивозить мільйони тонн викраденого зерна з тимчасово окупованих українських регіонів. Тому Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю, аби вручити йому ноту протесту через судно з краденим українським зерном, яке прибуло до порту в місті Хайфа. 

Пізніше міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що дипломатичні відносини між дружніми державами не повинні будуватися на публічних заявах у соціальних мережах. Він підкреслив, що звинувачення не є доказами, а підтверджень порушень ізраїльській стороні досі не надали.

За словами міністра, не було направлено навіть запиту про правову допомогу перед тим, як звертатися до ЗМІ. Гідеон Саар запевнив, що питання буде розглянуте, а всі ізраїльські органи діятимуть суворо відповідно до закону.

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Теги: Ізраїль Андрій Сибіга Європейський Союз зерно санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua