ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна

Євросоюз засудив дії, що допомагають Росії обходити санкції

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, причетних до прийому російських суден із викраденим українським зерном. Як повідомляє Haaretz, реакція Брюсселя послідувала за прибуттям до порту Хайфи чергового судна «тіньового флоту» РФ, що перевозило пшеницю з окупованих територій України. Про це пише «Главком».

Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні підтвердив, що Євросоюз взяв до уваги інцидент із розвантаженням судна, який стався попри попередні звернення України до ізраїльської влади. У ЄС засудили будь-які дії, що сприяють фінансуванню військової агресії Росії та допомагають Москві обходити міжнародні обмеження. Брюссель наголосив на готовності розширювати санкційні списки за рахунок організацій у третіх країнах, якщо їхня участь у незаконних схемах буде доведена.

Наразі Європейський Союз разом із Україною вимагає від Ізраїлю надати детальну інформацію щодо походження пшениці, яка імпортується до країни.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про формування Росією масштабного тіньового флоту, який систематично вивозить мільйони тонн викраденого зерна з тимчасово окупованих українських регіонів. Тому Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю, аби вручити йому ноту протесту через судно з краденим українським зерном, яке прибуло до порту в місті Хайфа.

Пізніше міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що дипломатичні відносини між дружніми державами не повинні будуватися на публічних заявах у соціальних мережах. Він підкреслив, що звинувачення не є доказами, а підтверджень порушень ізраїльській стороні досі не надали.

За словами міністра, не було направлено навіть запиту про правову допомогу перед тим, як звертатися до ЗМІ. Гідеон Саар запевнив, що питання буде розглянуте, а всі ізраїльські органи діятимуть суворо відповідно до закону.

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.