Погрози Лондона не спрацювали. Тіньовий флот РФ пройшов британські води

Єгор Голівець
Британія пообіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Понад 180 підсанкційних суден РФ здійснили сотні рейсів біля берегів Британії

Тіньовий флот Росії продовжив активно використовувати британські морські маршрути для експорту нафти, попри публічні погрози Лондона посилити контроль над підсанкційними суднами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування BBC Verify.

Заяви Лондона

Журналісти BBC Verify проаналізували дані системи MarineTraffic і встановили, що підсанкційні російські судна десятки разів проходили через британські води без жодних перехоплень.

Ще у березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британські військові «тепер можуть виходити на борт санкціонованих суден, які проходять через наші води». Ця заява мала продемонструвати жорсткіший підхід Лондона до російського тіньового флоту.

Втім, результати розслідування свідчать про інше. За період із 25 березня до 11 травня журналісти зафіксували 184 судна, які перебувають під санкціями Великої Британії та мають зв’язки з Росією. За цей час вони здійснили 238 проходів через британські води.

Масштаби проходів через британські води

З них 94 рази судна заходили безпосередньо у територіальні води Британії – тобто в межах 12 морських миль від узбережжя. Інші рейси проходили через виключну економічну зону країни, яка простягається на 200 морських миль від берега. Більшість маршрутів пролягала через протоку Ла-Манш.

У матеріалі наголошується, що британський уряд не надав жодних доказів того, що хоча б одне судно було затримане або перевірене після заяв Стармера.

Міністерство оборони Великої Британії у відповідь заявило про «стримування» російського флоту, однак конкретних деталей не навело.

Колишній командувач Королівського флоту Том Шарп різко розкритикував відсутність практичних дій з боку влади. Він назвав ситуацію «жалюгідною».

Як працює російський тіньовий флот

Більшість суден, які потрапили до списку BBC Verify, є нафтовими танкерами. Журналісти зафіксували 173 танкери для перевезення нафти, 10 газових танкерів для транспортування зрідженого газу та одне багатоцільове судно.

Окрему увагу автори розслідування звернули на методи роботи тіньового флоту РФ. Такі судна часто вимикають системи автоматичної ідентифікації AIS, що дозволяє приховувати маршрути та фактичне місцеперебування кораблів. Найчастіше сигнали зникали поблизу західного узбережжя Шотландії та Ірландії.

BBC Verify також навела приклад демонстративного проходу одного з російських танкерів. Санкціоноване судно Universal проходило через Ла-Манш у супроводі російського фрегата «Адмірал Григорович». Це підтверджують супутникові знімки.

Обмеження міжнародного морського права

Юристи пояснюють, що можливості Лондона щодо затримання таких суден суттєво обмежені міжнародним морським правом. «Позиція, за дуже невеликими винятками, полягає в тому, що ви не можете захоплювати судна, які плавають під прапором іншої країни», – заявив юрист Джеймс М. Тернер.

За його словами, якщо танкер формально ходить під іноземним прапором, британська влада має дуже обмежені інструменти впливу навіть у випадках перевезення підсанкційних товарів.

Нагадаємо, що Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, які експортують нафту під прапором Росії. За даними Служби зовнішньої розвідки України, таке рішення пов’язане з дедалі частішими затриманнями підсанкційних суден країнами Євросоюзу та США.

