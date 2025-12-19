Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА

Михайлюк знову вийшов у стартовому складі «Юти»

Святослав Михайлюк після пропущеної однієї гри повернувся до складу «Юти» і вийшов у старті матчу проти «Лейкерс», який його команда програла 135:143. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк за 17 хвилин набрав 11 очок (3/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

Загалом в цьому сезоні Михайлюк зіграв у 25 матчах (всі у старті), в середньому граючи 25.6 хвилин, набираючи 9.0 очка, 2.6 підбирання, 2.0 передачі.

У Євролізі «Реал» вдома обіграв «Париж» 95:90. Олексій Лень провів на майданчику 6 хвилин, набрав 2 очка (1/1 двоочкові), зробив 1 блок-шот при 1 втраті.

В NCAA «Лафаєтт» програв «Шарлотт 49-ерс» 67:81. Михайло Бедностін зіграв 10 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові), зробив 3 підбирання при 3 втратах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0