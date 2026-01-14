Південноафриканець на чемпіонаті світу серед юніорів в Отопені став найкращим на дистанції 200 м батерфляєм

Михайлов розкритикував ідею, що спорт і політика є пов'язаними

Південноафриканський плавець Кріс Михайлов, переможець юніорського чемпіонату світу, дав скандальне інтерв'ю після виступу на турнірі в Санкт-Петербурзі. Про це стало відомо з коментаря пропагандистським ЗМІ, інформує «Главком».

Намагаючись виступити на захист російських атлетів, спортсмен порівняв сучасну РФ із гітлерівською Німеччиною. У розмові з місцевими медіа він провів історичні паралелі з відстороненням німецьких спортсменів після Першої та Другої світових воєн, наголосивши, що навіть за часів нацизму колективне покарання атлетів було несправедливим. Попри намір плавця розхвалити організаторів змагань, такі висловлювання фактично ототожнили нинішній російський режим із режимом Гітлера.

Спортсмен болгарського походження активно транслює риторику про «спорт поза політикою», називаючи війну в Україні лише політичними рішеннями, за які плавці не повинні нести відповідальності. Михайлов переконаний, що атлети не впливають на міжнародні процеси, а тому їхня ізоляція є безпідставною. Замість санкцій він закликає світову спільноту до налагодження зв’язків, базуючи свої висновки на особистому досвіді перебування в країні-агресорі та спілкуванні з місцевими представниками.

Ця ситуація розгорнулася на тлі поступового пом'якшення обмежень у світовому плаванні. World Aquatics, яка відсторонила Росію ще в березні 2022 року, останніми роками трансформувала санкції. Зокрема, з 1 січня 2026 року федерація першою серед великих спортивних організацій дозволила росіянам брати участь навіть у командних дисциплінах. Попри це, обов’язковими залишаються нейтральний статус, відсутність зв’язків з армією та «перевірка» незалежним органом Aquatics Integrity Unit на предмет публічної підтримки війни.

Нагадаємо, що чемпіонка світу та Європи з плавання Клепікова потрапила до бази «Миротворця». Зазначається, що плавчиня є співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян.