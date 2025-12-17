Головна Спорт Новини
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку

Ковляр за 27 хвилин набрав 12 очок, віддав 1 передачу, зробив 3 перехоплення

Команда Ковялра на виїзді програла в овертаймі

Олександр Ковляр провів результативний матч за «Будучность» у Єврокубку проти «Тренто». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український захисник за 27 хвилин набрав 12 очок (1/2 двоочкові, 2/4 триочкові, 4/5 штрафні), віддав 1 передачу, зробив 3 перехоплення при 3 фолах. Його команда на виїзді програла в овертаймі 90:91.

«Хапоель» Єрусалим обіграв «Цедевіту» на виїзді 84:81. Дмитро Скапінцев зіграв 7 хвилин, набрав 4 очка (0/1 двоочкові, 1/1 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 2 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 2 втратах.

У Євролізі «Реал» програв на виїзді «Мілану» 82:89. Олексій Лень в цьому матчі відіграв 10 хвилин, за які набрав 2 очка (1/6 двоочкові), зробив 4 підбирання, поставив 3 блоки при 2 фолах.

«ВЕФ» Рига програла «Левіце» 69:85. Ілля Сидоров провів на майданчику 22 хвилини, набрав 12 очок (0/1 двоочкові, 4/10 триочкові), зробив 2 підбирання, 3 передачі при 2 фолах та 2 втратах. Ростислав Новицький пропускав гру. «Сабах» за відсутності Андрія Войналовича програв німецькій «Альбі» 82:106.

У Північно-європейській баскетбольній лізі (ENBL) «Кейла» Кулбет програла «Динамо» Загреб 73:98. Назарій Кулішенко за 10 хвилин набрав 2 очка (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні) при 3 фолах та 2 втратах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

