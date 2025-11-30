Україна – Данія: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Гра Україна – Данія відбудеться у Ризі (Латвія). Початок матчу – о 19:00
Сьогодні, 30 листопада, національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжить свій шлях у кваліфікації на ЧС-2027. Про це повідомляє «Главком».
Після перемоги у стартовому матчі над Грузією 92:79 українці націлені закріпити переможний результат у домашньому поєдинку з датчанами, які в свою чергу у кваліфікації стартували поразкою від Іспанії 64:74.
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Данія.
Данія, як і Україна, стартувала у пре-кваліфікації, де зайняла друге місце, пропустивши Хорватію, які програла 76:79 і 71:100 та двічі обігравши Норвегію 89:71 і 70:79.
Головними зірками збірної Данії є представники Євроліги Шейвон Шилдс («Мілан») та Іффе Люндберг («Маккабі» Тель-Авів). Але обидва вони не приїхали до збірної на це вікно і не потрапили до заявки на сьогоднішній матч. У матчі з Іспанією кращим у складі наших суперників став 21-річний захисник німецького Ульму Тобіас Йенсен (20 очок, 6 підбирань, 3 передачі).
Збірна України зіграє тим же складом, що і проти Грузії і найголовніше для тренерського штабу за ці дні було не лише підготувати тактично команду до протистояння з Данією, але й відновити гравців фізично і морально.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.
В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena
Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)
