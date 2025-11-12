Головна Спорт Новини
Син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19

Син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19
Дебют Луї Буффона у Серії А відбувся 5 жовтня 2025 року у матчі проти «Болоньї»

Луї Томас Буффон став головним героєм матчу з Азербайджаном

Луї Томас Буффон, син легенди італійського футболу Джанлуїджі Буффона, оформив хет-трик за збірну Чехії у ворота Азербайджану у матчі кваліфікації чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років. Про це повідомляє «Главком».

17-річний футболіст, який виступає за клуб Серії А «Піза», на даний момент представляє країну своєї матері – чеської телеведучої та моделі Алени Шередової.

Луї грає на позиції нападника.

Саме він став головним героєм матчу з Азербайджаном та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 6:1.

Ці голи стали для Буффона першими за юнацьку збірну Чехії U19 у його п'ятому матчі за команду. До трьох м'ячів Буффон також додав гольову передачу.

Дебют Луї Буффона у Серії А відбувся 5 жовтня 2025 року у матчі проти «Болоньї».

Джанлуїджі Буффон є чемпіоном світу з футболу та одним з найкращих воротарів в історії італійського футболу.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

