Дебют Луї Буффона у Серії А відбувся 5 жовтня 2025 року у матчі проти «Болоньї»

Луї Томас Буффон став головним героєм матчу з Азербайджаном

Луї Томас Буффон, син легенди італійського футболу Джанлуїджі Буффона, оформив хет-трик за збірну Чехії у ворота Азербайджану у матчі кваліфікації чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років. Про це повідомляє «Главком».

17-річний футболіст, який виступає за клуб Серії А «Піза», на даний момент представляє країну своєї матері – чеської телеведучої та моделі Алени Шередової.

Луї грає на позиції нападника.

Саме він став головним героєм матчу з Азербайджаном та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 6:1.

Ці голи стали для Буффона першими за юнацьку збірну Чехії U19 у його п'ятому матчі за команду. До трьох м'ячів Буффон також додав гольову передачу.

Джанлуїджі Буффон є чемпіоном світу з футболу та одним з найкращих воротарів в історії італійського футболу.

