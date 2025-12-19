Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька

Златан сприятиме розвитку Вінсента як футболіста

Італійський футбольний гранд «Мілан» офіційно оголосив про підписання першого професійного контракту з Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем – молодшим сином легендарного нападника клубу Златана Ібрагімовича. Про це повідомляє «Главком».

18-річний півзахисник став частиною амбітного молодіжного проєкту Milan Futuro, метою якого є підготовка талантів академії до виступів на дорослому рівні. Завдяки цій пропозиції Вінсент приєднався до свого старшого брата Максиміліана, який раніше також підписав професійну угоду з «россонері», продовжуючи спортивну династію родини Ібрагімовичів у Мілані.

Вінсент Ібрагімович розпочав свій шлях у структурі клубу раніше, а цього літа активно інтегрувався в систему підготовки. Наразі юний футболіст виступає в чемпіонаті Італії серед команд віком до 18 років. Поки що його статистика на професійному рівні є досить стриманою: у поточному сезоні він провів чотири матчі, у яких не відзначився результативними діями, проте встиг отримати дві жовті картки, що свідчить про непоступливий характер, притаманний його знаменитому батькові. Експерти зазначають, що підписання Вінсента є частиною стратегії збереження наступності поколінь у клубі.

Власне Златан Ібрагімович обіймає посаду старшого радника в керівництві «россонері», що дозволяє йому безпосередньо спостерігати за прогресом обох синів. Фахівці уважно стежать за розвитком Вінсента, порівнюючи його стиль гри з технікою батька, хоч хлопець і виступає на іншій позиції – у центрі півзахисту. Очікується, що завдяки роботі в межах проєкту Milan Futuro молодий гравець зможе отримати необхідну ігрову практику в нижчих професійних лігах Італії, що стане важливим кроком на шляху до дебюту в першій команді.

