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    Кабмін знайшов гроші на занедбаний стадіон команди вищої ліги

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    Кабмін знайшов гроші на занедбаний стадіон команди вищої ліги
    Фото з відкритих джерел

    Рівненський «Верес», сподіватимемося, гратиме на арені у своєму місті

    Кабінет міністрів знайшов кошти на завершення реконструкції рівненського стадіону «Авангард». Команді «Верес», яка цього року підвищилася в класі і немає де приймати суперників у Прем’єр-лізі, допомогли 100 мільйонами гривень. Одні дописувачі на сайті клубу радіють, що народна команда регіону нарешті матиме змогу грати у рідному місці. Інші зауважують, що треба стільки ж, а то й більше. Бо гроші можуть розікрасти.

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    Кабмін знайшов гроші на занедбаний стадіон команди вищої ліги