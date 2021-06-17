Кабмін знайшов гроші на занедбаний стадіон команди вищої ліги

Рівненський «Верес», сподіватимемося, гратиме на арені у своєму місті

Кабінет міністрів знайшов кошти на завершення реконструкції рівненського стадіону «Авангард». Команді «Верес», яка цього року підвищилася в класі і немає де приймати суперників у Прем’єр-лізі, допомогли 100 мільйонами гривень. Одні дописувачі на сайті клубу радіють, що народна команда регіону нарешті матиме змогу грати у рідному місці. Інші зауважують, що треба стільки ж, а то й більше. Бо гроші можуть розікрасти.