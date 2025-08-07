Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи

Україна здолала Данію

Чоловіча кадетська збірна України з баскетболу U-16 здобула перемогу над Данією з рахунком 82:73 в стартовому для себе матчі чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

До середини третьої чверті на майданчику була рівна боротьба – лідер змінювався 18 разів і жодна з команд не вела більше 5 очок. В другій половині третьої десятихвилинки українцям вдався гарний відрізок – вони зробили ривок 10:0, але Данія зуміла скоротити своє відставання до 4 очок до перерви.

А ось четверта чверть повністю залишилась за українською командою, які швидко повернули собі комфортну перевагу, повели більше 10 очок і далі спокійно довели матч до перемоги.

Треба відзначити в матчі гарну командну гру як в захисті, так і в нападі, особливо у вирішальний момент гри. При тому, що українці поступались габаритами супернику і програли підбирання 39:50, наші хлопці зробили 19 перехоплень при 7 у суперників і допустили 16 втрат при 30 у Данії.

Найрезультативнішими стали Євген Татунчак з 25 очками та 16 підбираннями, і Дмитро Даценко, який записав до активу 25 очка та зробив 5 перехоплень.

Завтра, 8 серпня, о 22:00 українці зустрінуться з Нідерландами.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки. Дивізіон В. Група С

Скоп'є, Північна Македонія

Україна – Данія 82:73 (23:25, 16:15, 21:16, 22:17)

Україна: Петрик 2 + 7 передач + 4 перехоплення, Карабець 2, Даценко 25 + 5 перехоплень, Татунчак 25 + 16 підбирань, Покойовий 4 – старт; Шамрай 10, Шерстюк 6, Ганицький 4, Дьордяй 2, Кравцов 2, Семенов 0.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Наступний свій матч проти Словаччини наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 9 серпня.

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.