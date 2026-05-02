«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі

Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене

Марта Костюк: Це точно не мій улюблений турнір, але я вдячна публіці

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свою на турнірі WTA 1000 в Мадриді. У фіналі українка в двох сетах здолала росіянку Мірру Андрєєву. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Костюк

У фінальному матчі турніру WTA 1000 Костюк в двох сетах здолала Андрєєву (6:3, 7:5). Завдяки цьому друга ракетка України здобула найбільший титул у своїй професійній кар'єрі. Досі Костюк лише двічі тріумфувала у Турі і обидва рази на турнірах WTA 250: вперше в Остіні ще у березні 2023 року та в Руані у квітні 2026-го.

«Неймовірне відчуття – стояти тут на подіумі. Мені знадобилося чимало років для цього. Одне, про що я наразі думаю – це стабільність. Неважливо, як складно, наскільки ти любиш чи ненавидиш те, що робиш. В останні роки, гадаю, я з цим добре справлялася.

Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене до межі. Це були особливі матчі, особливі два тижні для мене. Якщо подивитися на статистику, то до цього року вона була 4-7 у Мадриді, я не мала б здобути титул. Це точно був не мій улюблений турнір, але я вдячна публіці. Ви мене дуже підтримували впродовж цього часу і без вас це було б неможливо», – розповіла Костюк.

Завдяки цій перемозі Костюк оновила особистий рекорд за найвищою позицією в світовому рейтингу. Українка тепер посідатиме 15-те місце, до цього найкращим результатом тенісистки була 16-та позиція.

Також Костюк оновила особистий рекорд за перемогами на ґрунтовому покриті в одному сезоні. Перемога у фіналі над Андреєвою стала для Марти 12-ю на ґрунті у сезоні-2026 – вона вже на два матчі перевершила показник у 10 перемог у сезоні-2021.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.