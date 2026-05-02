«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі

Святослав Василик
glavcom.ua
Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
фото: Getty Images

Марта Костюк: Це точно не мій улюблений турнір, але я вдячна публіці

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свою на турнірі WTA 1000 в Мадриді. У фіналі українка в двох сетах здолала росіянку Мірру Андрєєву. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Костюк

У фінальному матчі турніру WTA 1000 Костюк в двох сетах здолала Андрєєву (6:3, 7:5). Завдяки цьому друга ракетка України здобула найбільший титул у своїй професійній кар'єрі. Досі Костюк лише двічі тріумфувала у Турі і обидва рази на турнірах WTA 250: вперше в Остіні ще у березні 2023 року та в Руані у квітні 2026-го.

«Неймовірне відчуття – стояти тут на подіумі. Мені знадобилося чимало років для цього. Одне, про що я наразі думаю – це стабільність. Неважливо, як складно, наскільки ти любиш чи ненавидиш те, що робиш. В останні роки, гадаю, я з цим добре справлялася.

Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене до межі. Це були особливі матчі, особливі два тижні для мене. Якщо подивитися на статистику, то до цього року вона була 4-7 у Мадриді, я не мала б здобути титул. Це точно був не мій улюблений турнір, але я вдячна публіці. Ви мене дуже підтримували впродовж цього часу і без вас це було б неможливо», – розповіла Костюк.

Завдяки цій перемозі Костюк оновила особистий рекорд за найвищою позицією в світовому рейтингу. Українка тепер посідатиме 15-те місце, до цього найкращим результатом тенісистки була 16-та позиція.

Також Костюк оновила особистий рекорд за перемогами на ґрунтовому покриті в одному сезоні. Перемога у фіналі над Андреєвою стала для Марти 12-ю на ґрунті у сезоні-2026 – вона вже на два матчі перевершила показник у 10 перемог у сезоні-2021.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

Марта Костюк готується зіграти за національну збірну України у Кубку Біллі Джин Кінг
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
3 квiтня, 19:29
Стародубцева підніметься на 53-тю позицію рейтингу WTA
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA
6 квiтня, 09:01
Еліна Світоліна здобула другу перемогу для України
Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
10 квiтня, 19:56
Еліна Світоліна обіграла у Штутгарті чешку Лінду Носкову
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
17 квiтня, 15:52
Юлія Стародубцева отримала перший номер посіву у відборі тисячника в Мадриді
Снігур, Стародубцева і Калініна вийшли до фіналу кваліфікації супертурніру в Мадриді
20 квiтня, 21:05
Ангеліна Калініна розширила представництво України в Мадриді
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30
Еліна Світоліна не захистила очки за торішній півфінал у Мадриді і впаде у рейтингу
Світоліна вилетіла з турніру в Мадриді, несподівано програвши 63-й ракетці світу
23 квiтня, 14:00
Єлєна Рибакіна зі скандалом вийшла в 1/8 фіналу турніру у Мадриді
Друга ракетка світу розкритикувала електронну систему у тенісі після спірного ейсу
27 квiтня, 18:22
Еліна Світоліна програла в Мадриді у другому колі
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
30 квiтня, 18:01

Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
