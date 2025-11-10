Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії

Україна веде підготовку до кваліфікації Чемпіонату світу з флорболу

8-9 листопада чоловіча збірна України з флорболу взяла участь у міжнародному турнірі EuroPower 2025 в італійській Латізані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Для нашої команди турнір став важливим етапом підготовки до кваліфікації Чемпіонату світу, який відбудеться у Фінляндії у грудні 2026 року.

Результати матчів:

  • Україна – Франція 3:8 (MVP – Андрій Семенюк)
  • Україна – Італія 3:4 (MVP – Константин Шлосар)
  • Україна – Іспанія 4:4 (MVP – Степан Бешта)

Відбір до Чемпіонату світу, який стартує матчем проти Латвії, що відбудеться 4 лютого наступного року в Лієпаї.

Флорбол – це швидкий, видовищний і драйвовий вид спорту. Гра відбувається на майданчику розміром 40×20 метрів із використанням пластикових ключок і легкого м’яча. Флорбол активно розвивається у світі, зокрема в країнах Європи, а особливо у Скандинавії. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яна Говтвян та Софія Шинкаренко виграли три золота
Стрибунки у воду Говтвян та Шинкаренко здобули чотири нагороди на турнірі у Німеччині
3 листопада, 13:48
Лев має амбіції стати першим номером світового професійного рейтингу
Надія українського гольфу Грінберг виборов медаль престижного турніру
30 жовтня, 21:58
Українці вибороли срібло та бронзу у Туреччині
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
28 жовтня, 16:59
Україна здобула 6 золотих нагород у Чорногорії
Українці вибороли 20 нагород на чемпіонаті Європи U15 з боксу
27 жовтня, 17:42
Українка перемогла у сутичці за бронзу представницю Венесуели
Керимова здобула бронзу чемпіонату світу з боротьби U23
24 жовтня, 12:14
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
Вероніка Степанова здобула олімпійське золото у 2022 році
«Путін – мій президент». Російська лижниця відреагувала на недопуск до Олімпіади
22 жовтня, 08:53
Тихонов: Я ще з часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків
Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії
16 жовтня, 17:12
Етап Кубка світу у фінському місті Рука пройде 28-30 листопада
Фінляндія не впустить російських лижників, навіть якщо вони отримають допуск до змагань
16 жовтня, 13:18

Новини

Ексгравець збірної України з баскетболу Близнюк продовжить карʼєру в чемпіонаті Тайваню
Ексгравець збірної України з баскетболу Близнюк продовжить карʼєру в чемпіонаті Тайваню
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Українці здобули два золота чемпіонату Європи з шахів серед юнаків та дівчат
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
Жіноча збірна України розпочала підготовку до старту у кваліфікації Євробаскета-2027
МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді – ЗМІ
МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді – ЗМІ
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби
Городинець здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з кульової стрільби

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua