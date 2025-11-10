Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії

Україна веде підготовку до кваліфікації Чемпіонату світу з флорболу

8-9 листопада чоловіча збірна України з флорболу взяла участь у міжнародному турнірі EuroPower 2025 в італійській Латізані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Для нашої команди турнір став важливим етапом підготовки до кваліфікації Чемпіонату світу, який відбудеться у Фінляндії у грудні 2026 року.

Результати матчів:

Україна – Франція 3:8 (MVP – Андрій Семенюк)

Україна – Італія 3:4 (MVP – Константин Шлосар)

Україна – Іспанія 4:4 (MVP – Степан Бешта)

Відбір до Чемпіонату світу, який стартує матчем проти Латвії, що відбудеться 4 лютого наступного року в Лієпаї.

Флорбол – це швидкий, видовищний і драйвовий вид спорту. Гра відбувається на майданчику розміром 40×20 метрів із використанням пластикових ключок і легкого м’яча. Флорбол активно розвивається у світі, зокрема в країнах Європи, а особливо у Скандинавії.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.