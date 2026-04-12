Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі
Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо в медичний автомобіль
фото: Сумська ОВА

Внаслідок атаки дроном поранено трьох медиків

Російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, обираючи цілями медичний персонал та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі під удар ворожого безпілотника потрапив автомобіль швидкої допомоги у Глухівській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо в медичний автомобіль, який виконував свої професійні обов'язки.

«Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. Російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді», – написав очільник області.

Внаслідок влучання постраждали троє медичних працівників. На щастя лікарям вчасно надали допомогу, і наразі загрози їхньому життю немає.

Окрім нападу на «швидку», ворог завдав ударів і по інших населених пунктах. За даними Національної поліції, ще один цивільний чоловік отримав поранення у Свеській громаді. Усім потерпілим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Загалом під ворожим вогнем були Шосткинська міська, Миколаївська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Великописарівська, Березівська громади.

Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, складське та господарське приміщення, школа, транспортні засоби.

Нагадаємо, у Шосткинському районі Сумської області зафіксовано черговий випадок підриву цивільного населення на ворожих мінах. Постраждалим виявився неповнолітній юнак, який перебував у зоні, що раніше була визначена як небезпечна для проживання. 

До слова,  у ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Григоров повідомив, що внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.

Читайте також:

Теги: Суми дрон медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадяр назвав нову рекордну цифру втрат ворога від дронів
Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей
10 квiтня, 11:11
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
7 квiтня, 11:44
Будинок, пошкоджений дроном, в Обухові. 3 квітня 2026 року
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Обухові (фото)
3 квiтня, 11:08
Словаччина готує нові повноваження для армії через загрозу дронів
Словаччина анонсувала розширення повноважень армії: що сталося
2 квiтня, 12:20
У Золотоніському районі Черкаської області під час атаки ворожого безпілотника загинули люди
На Черкащині четверо людей загинули через те, що підійшли подивитися на безпілотник
1 квiтня, 17:48
Пасажири «Укрзалізниці» вимушені чекати завершення евакуації через російську атаку, сидячи на коліях
«Це пекло». Українка показала, як відбувається евакуація пасажирів «Укрзалізниці» під час атаки шахедів
1 квiтня, 13:10
Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн
Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії – Сибіга
31 березня, 20:53
Правоохоронці обмежили доступ до території, де було виявлено нездетоновану бойову частину дрона
Близько 9 ранку у Києві можуть бути чутні звуки вибуху. Поліція пояснила причину
30 березня, 08:45
У порту Приморськ внаслідок атаки безпілотників виникла велика пожежа
Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина
23 березня, 14:19

Події в Україні

На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі
На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі
Окупанти розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
Окупанти розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
Втрати ворога станом на 12 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 квітня 2026
РФ вбила українську евакуаційну групу під час перемир'я – DeepState
РФ вбила українську евакуаційну групу під час перемир'я – DeepState

Новини

Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
Сьогодні, 09:28
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua