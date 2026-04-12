На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі

Внаслідок атаки дроном поранено трьох медиків

Російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, обираючи цілями медичний персонал та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі під удар ворожого безпілотника потрапив автомобіль швидкої допомоги у Глухівській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо в медичний автомобіль, який виконував свої професійні обов'язки.

«Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. Російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді», – написав очільник області.

Внаслідок влучання постраждали троє медичних працівників. На щастя лікарям вчасно надали допомогу, і наразі загрози їхньому життю немає.

Окрім нападу на «швидку», ворог завдав ударів і по інших населених пунктах. За даними Національної поліції, ще один цивільний чоловік отримав поранення у Свеській громаді. Усім потерпілим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Загалом під ворожим вогнем були Шосткинська міська, Миколаївська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Великописарівська, Березівська громади.

Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, складське та господарське приміщення, школа, транспортні засоби.

Нагадаємо, у Шосткинському районі Сумської області зафіксовано черговий випадок підриву цивільного населення на ворожих мінах. Постраждалим виявився неповнолітній юнак, який перебував у зоні, що раніше була визначена як небезпечна для проживання.

До слова, у ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Григоров повідомив, що внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.