Капітан «Шахтаря» залишить команду після закінчення сезону

Тайсон прийняв рішення і не змінить його

Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон залишить команду після закінчення сезону. Скоріше за все, він повернеться в бразильський Інтернасьйонал, який веде переговори про підписання півзахисника. Повідомлялося, що бразилець готовий піти на суттєве зниження зарплати заради повернення до рідного клубу. Взимку 33-річний гравець відхилив пропозиції з Росії, ОАЕ та Китаю.

Контракт Тайсона з «Шахтарем» добігає кінця в червні. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, Гірники готові запропонувати бразильцю нову дворічну угоду.

У нинішньому сезоні Тайсон зіграв у 24 матчах за Шахтар у всіх турнірах, нагадує «Спортарена». На рахунку бразильця два голи і одна результативна передача. Півзахисник був визнаний найкращим легіонером 2020 року в Україні.

«Шахтар» посідає друге місце в Favbet Лізі, поступаючись «Динамо» чотирма очками. У минулий четвер «гірники» вилетіли з Ліги Європи, програвши Ромі (0:3, 1:2) в 1/8 фіналу.

Наступний матч команда Луїша Каштру проведе в неділю, 21 березня, проти ПФК «Львів». Зустріч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст».