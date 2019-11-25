«Маестро збору апельсинів і поціновувач чоловічих геніталій». Віце-президенти «Карпат» обмінялися люб’язностями



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Вацко vs Смалійчук: новий батл львівського футболу Фото з відкритих джерел

Віктор Вацко відповів Олегові Смалійчуку

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко, який у 2012-2013 році був віце-президентом «Карпат», прокоментував заяву Олега Смалійчука, який до травня цього року обіймав аналогічну посаду у львівському клубі.

«Розривають телефон. Хочуть мою реакцію на інтерв‘ю Смалійчука. Але мені просто смішно коментувати нічим не підкріплені фантазії, які живуть у голові цього маестро збору апельсинів, любителя кокосів і поціновувача чоловічих геніталій.

З одного боку приємно, що фантазії ці відводять мені роль «біґ боса», що впливає на політику цілого клубу української Прем’єр-ліги. З іншого – реально смішно, бо це абсолютна неправда. Чи влучніше сказати – повна х**ня. Навіть пропозиції такої ні від кого не надходило.

Після того, що в «Карпатах» за два роки натворив і залишив після себе цей клоун «рівня Ліги чемпіонів», і що продовжує творитися зараз, я не знаю, який чаклун може «Карпатам» допомогти», – написав Вацко у Facebook.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю телеканалу «Футбол» пан Смалійчук сказав наступне:

«Точно знаю, що Вацко бере участь в політиці або відродженні «Карпат». Я не проти Вацка або ще когось. Я навіть не мав намірів опускатися до того рівня, щоб когось критикувати, писати твіти. Я не зловтішаюся, не маю мети зробити боляче «Карпатам», слова поганого про клуб не скажу. Єдине, що я як звичайний уболівальник, здається, маю право розуміти, якщо буде успіх, на кого потрібно приміряти медалі. Або хто повинен нести відповідальність, якщо буде невдача.

Щоб отримати керівну посаду, потрібно не боятися нести відповідальність. Щоб не боятися нести відповідальність, потрібно мати яйця більші, ніж фісташки. Якщо ти менеджер, яким ти був і себе хочеш відчувати, то для чого ти зливаєш інсайди з роздягальні? Для чого ти коментуєш роботу своїх колег, таких же менеджерів? А може ти взагалі зірка футболу українського, і граєш за збірну ветеранів України. Так грай, немає питань. Визначся сам в собі, а не теліпайся, як відома річ в ополонці. І тоді люди почнуть до тебе серйозно ставитися».

Нагадаємо, що крім Вацка Смалійчук також пройшовся й по футболісті Федецькому. Артем теж у боргу не залишився.