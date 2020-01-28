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    Львівські «Карпати» підписали контракт з чемпіоном світу

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    Олексій Хахльов скучив за футболом - Львівські «Карпати» підписали контракт з чемпіоном світу
    Олексій Хахльов скучив за футболом
    ФК «Карпати»

    Олексій Хахльов повернувся в Україну з Іспанії

    Львівські «Карпати» уклали угоду з чемпіоном світу-2019 серед молоді до 20-ти років Олексієм Хахльовим. Останнім клубом Олексія був представник іспанської Терсери «Сан-Іґнасіо». Правда, грав там мало.

    «Відчуваю піднесення після підписання контракту з «Карпатами», - сказав Олексій в коментарі клубній прес-службі львів’ян. - Сумував за рідною землею, адже я сам із Західної України, із невеличкого містечка Острог на Рівненщині. «Карпати» – бренд українського футболу, із великою історією та одними із найкращих вболівальників України, які заслуговують лише на найвищі місця.

    Відсутність ігрової практики – мабуть, найбільша моя проблема на цьому етапі. Але віднині, сподіваюсь, все зміниться на краще. Хотілося б вже у першому контрольному матчі вийти на поле та продемонструвати свою найкращу гру.

    Раніше я був знайомий із багатьма гравцями «Карпат», у нас чудовий дружній колектив. Перед нами стоять непрості завдання, на команду очікує важка весняна частина чемпіонату України».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Олексій Хахльов
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