Керівник російської антидопінгової агенції визнав: у WADA подавалися сфальсифіковані дані



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Юрій Ганус і його підлеглі з РУСАДА не хотіли псувати репутації відомим спортсменам Фото з відкритих джерел

При цьому Юрій Ганус стверджує, що ошуканством вони займалися свідомо

Глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус на конференції в Колорадо (США) підтвердив ймовірну підміну даних московської лабораторії, переданих Міжнародній антидопінговій аґенції (WADA), повідомляє The New York Times.

За словами Гануса, на такі дії в Росії могли піти для того, щоб захистити репутацію відомих в минулому російських спортсменів, котрі зараз займають високі керівні посади.

Також функціонер зазначив, що вплинути на ситуацію на такому серйозному рівні могли тільки дуже впливові в державі люди або органи. Ганус запевняє, що зізнався в підміні даних заради майбутнього російських спортсменів.

Раніше WADA запідозрила, що з базою даних з московської лабораторії могли проводитися маніпуляції і надала російській стороні час на дачу виразних пояснень. Міністерство спорту РФ вже відзвітувало про їх надання.

У разі, якщо Спортивний арбітражний суд винесе рішення про відсторонення РУСАДА, російські спортсмени можуть бути недопущені до участі в міжнародних змаганнях під своїм національним стягом, а збірна Росії – до виступу в кваліфікації наступного чемпіонату світу з футболу.

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