Керівником відділення НОК у Дніпрі став представник проросійської партії ОПЗЖ

Михайло Кошляк став депутатом від проросійської та забороненої в Україні партії ОПЗЖ у Дніпропетровській облраді у 2020 році

Президент НОК України Вадим Гутцайт взяв участь у звітно-виборчій асамблеї відділення НОК України у Дніпропетровській області, про що інформує сайт відомтсва.

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Новим очільником олімпійського руху в регіоні став президент Федерації дзюдо України, член Виконкому НОК України, представники проросійської партії ОПЗЖ Михайло Кошляк. Раніше цю посаду займав президент УАФ Андрій Павелко, який наразі перебуває під слідством.

У листопаді Кошляк ввійшов до вищого керівного органу Національного олімпійського комітету – Виконкому НОК. Тоді разом з ним членами Виконкому НОК стали й інші представники ОПЗЖ – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс. Виключення їх усіх зі складу НОК вимагали низка спортсменів і народних депутатів.

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Зокрема, виключення Кошляка вимагала й українська спортсменка та народна депутатка від «Слуги народу», голова Комісії атлетів НОК Ольга Саладуха.

«Усіх партій, які наразі заборонені в країні, їх представників, не має бути у НОК. Ми бачили обурення. Ми всі домагатимемося виключення цієї людини (Кошляка, – ред.). Треба це робити штурмом членів НОК», – заявляла вона.

Однак, якщо Суркіса і Шуфрича виключили, то Кошляка залишили.

Михайло Кошляк став депутатом від проросійської та забороненої в Україні партії ОПЗЖ у Дніпропетровській облраді у 2020 році.

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У 2015 році, як спільник Геннадія Корбана Кошляк був узятий під варту та перебував у СІЗО.

Захисником Кошляка тоді виступив Андрій Смирнов, який зараз є заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака.