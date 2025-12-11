Головна Спорт Новини
Боротьба з «договорняками» на Олімпіаді-2026: МОК вживе рішучих заходів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Боротьба з «договорняками» на Олімпіаді-2026: МОК вживе рішучих заходів
МОК запускає Об'єднаний підрозділ доброчесності на Зимових Іграх
фото із відкритих джерел

Інтерпол та МОК об'єднуються для контролю ставок на Іграх-2026

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вживає рішучих кроків для забезпечення чесності Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, створивши Об'єднаний підрозділ із забезпечення доброчесності (JIU). Цей новий орган покликаний запобігати потенційним порушенням, насамперед, договірним матчам. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт МОК.

JIU активно функціонуватиме з 30 січня по 24 лютого 2026 року, охоплюючи період з моменту відкриття до закриття Олімпійських селищ. Основна увага буде приділена запобіганню договірним матчам та виявленню підозрілої активності в букмекерських конторах.

Підрозділ використовує розгалужену міжнародну мережу для оперативного виявлення ставок, включно з тими, що робляться акредитованими особами.

Будуть застосовуватися «передові аналітичні інструменти та експертні знання», зокрема за участю міжурядових організацій, приміром Інтерпол. JIU забезпечить тісну співпрацю між МОК, оргкомітетом Олімпіади, владою Італії та правоохоронними органами. Букмекери та мережа єдиних контактних пунктів МОК у міжнародних спортивних федераціях також братимуть участь у контролі.

Подібна система успішно застосовувалася МОК на всіх Іграх, починаючи з Літньої Олімпіади в Лондоні у 2012 році.

XXV Зимові Олімпійські ігри пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Раніше у грецькій Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення олімпійського вогню для зимової олімпіади 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Через похмуру погоду церемонія відбулася на території Археологічного музею замість античного стадіону. В урочистостях взяли участь президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та президент Греції Константінос Тасулас.

