«Баварія» домовилася про новий контракт з одним із найдорожчих гравців клубу

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Баварія» домовилася про новий контракт з одним із найдорожчих гравців клубу
Дайо Упамекано виступає за «Баварію» з літа 2021 року
фото: Reuters

Центрбек «Баварії» Дайо Упамекано оцінюється в €70 млн

Центральний захисник Дайо Упамекано оновить свою угоду з «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Вчора, 2 лютого 2026 року, Упамекано й «Баварія» домовилися про продовження співпраці. Зараз контракт із 27-річним французом розраховано до завершення сезону-2025/26. Після оновлення угода втрачатиме чинність наприкінці червня 2030 року.

Упамекано представляє «Баварію» з липня 2021 року. Оборонець оцінюється в €70 млн. Орієнтовна трансферна вартість тільки двох гравців мюнхенського клубу є вищою.

Також очікується, що «Баварія» продовжить контракт з універсальним нападником Сержем Гнабрі. Як і Упамекано, 30-річний німець міг залишити Мюнхен на правах вільного агента влітку 2026 року. Гравець має підписати нову, дворічну угоду з клубом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника.

НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Дайо Упамекано

