Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи

Перші баталії турніру на вибування вийшли доволі обережними

Відбулися матчі першого раунду плейоф другого за силою єврокубка – Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч туру

Афінський вечір подарував глядачам справжні гойдалки емоцій, адже у матчі «Панатінаїкоса» і «Вікторії Пльзень» ініціатива переходила з рук у руки. Чеський клуб відкрив рахунок уже на 11-й хвилині завдяки тому, що Деніс Вишинський точно пробив із меж штрафного. Утім, греки швидко оговталися: після активного флангового тиску Йоргос Кірьякопулос прострілив на Ендрюса Тетте, який зрівняв рахунок. До перерви гра залишалася жорсткою й нервовою, з великою кількістю стиків і попереджень.

Після паузи команда Рафаеля Бенітеса додала в інтенсивності, і Тетте знову став героєм. На 61-й хвилині він індивідуально розібрався з обороною та вивів «Панатінаїкос» уперед. У цей момент стадіон «Олімпіакос» буквально гнав господарів до третього гола, однак замість цього спрацювали заміни гостей. Томаш Ладра, щойно з’явившись на полі, ефектним ударом у «дев’ятку» зрівняв рахунок завдяки удару «із підручника». Кінцівка пройшла в напруженій боротьбі, але більше м’яч у сітку не влітав. У підсумку – 2:2, що залишає інтригу живою та змушує обидві сторони переосмислювати свою гру перед матчем-відповіддю.

«Селтік» – «Штуттгарт»

Матч між «Селтіком» та «Штуттгартом» розпочався активно, і вже на 15-й хвилині німці відкрили рахунок завдяки Білалу Ель-Ханнусу, який холоднокровно пробив низом з межі штрафного. Селтік відповів через помилку захисника і Беньямін Нюгрен зрівняв рахунок на 21-й хвилині. Однак перевага Штуттгарта відновилася вже на 28-й хвилині, коли Анджело Стіллер віддав точну навісну передачу на Ель-Ханнуса, який знову вразив правий нижній кут воріт, встановивши 1:2 на табло. До перерви моменти обох команд тримали інтригу, але більше нічого не змінилося, і рахунок залишився на користь гостей.

У другому таймі Штуттгарт контролював гру, грамотно використовуючи заміни для свіжості атаки. Зокрема, Левелін забив третій гол, а Ніколас Нартей і Тьягу Томас довели рахунок до 1:4. Шотландський клуб намагався відповісти, і Хуліан Араухо мав нагоду скоротити відставання, але влучив у стійку. Це і зафіксувало перемогу в три м'ячі, ключовим фактором якої стала ефективність у завершенні атак і точні передачі в штрафний майданчик від «Штуттгарта», тоді як Селтік створював моменти, але так і не зміг їх реалізувати.

«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест»

Матч між «Фенербахче» та «Ноттінгемом» перетворився на демонстрацію ігрового потенціалу гостей з Англії. Вони вперше відкрили рахунок на 21-й хвилині: Мурілло прорвався повз захисників і з дальньої дистанції точно пробив у правий нижній кут воріт. Фенербахче намагався відповісти, створюючи моменти через стандарти та комбінації. Одним з таких епізодів могла стати сорокова хвилина, під час якої арбітр Сандро Шерер змушений був переглянути епізод за допомогою VAR на предмет торкання м'яча рукою. Хоча гравці турецького клубу традиційно тиснули на суддю, одинадцятиметровий не було призначено. «Ноттінгем» був вмотивований виправити свою помилку, що вдалося зробити вже за три хвилини. Клуб зміг подвоїти рахунок після подачі з кутового: Гіббс-Вайт скинув м’яч у штрафний майданчик, де Ігор Жезус замкнув атаку.

Другий тайм розпочався із замін у Фенербахче – Левент Мерджан та Доржелес Нене вийшли на поле замість Мюлдюра та Актюркоглу. Це не допомогло господарям, адже на 50-й хвилині англійська команда оформила третій гол: Жезус віддав пас у штрафний майданчик на Гіббс-Вайта, який пробив у центр воріт.

Фінальні хвилини матчу пройшли у напруженій боротьбі на середній лінії, але обидві команди не змогли змінити рахунок. Гравці «Фенербахче» під кінець отримали кілька попереджень (такими були Фред, Чаглар Союнчу та Джейден Оостервольд), а гості впевнено контролювали моменти біля своїх воріт. На 90+4 хвилині арбітр дав фінальний свисток, завершивши матч з рахунком 0:3 на користь «Ноттінгема».

Інші матчі туру

Одним з найцікавіших протистоянь першого раунду Ліги Європи можна назвати матч «Лілля» проти «Црвени Звезди». Французька команда на початку регулярного етапу йшла у зоні топ-8, але не зуміла втриматися і відкотилася аж до 18-го місця. Через це їй випала 15-та команда етапу ліги, якою була «Црвена Звезда». Долю матчу вирішив влучний удар від сербів на першій доданій хвилині стартового тайму, який і зафіксував фінальний рахунок 0:1.

Також можна відзначити болгарський «Лудогорец», який здолав «Ференцварош» з рахунком 2:1 та наблизився до виходу до шістнадцятки найкращих у Лізі Європи, де він не був з сезону 2013/2014.

Заключні матчі першого раунду плейоф пройдуть наступного тижня.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перші матчі

«Бранн» – «Болонья» 0:1 (0:1)

Голи: Кастро (9)

«Динамо Загреб» – «Генк» 1:3 (1:2)

Голи: Бельо (44) – Хейнен (15), Ель Уахді (21, 90)

ПАОК – «Сельта» 1:2 (0:2)

Голи: Єремеєфф (77) – Аспас (34), Сведберг (43)

«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест» 0:3 (0:2)

Голи: Мурілло (21), Ігор Жезус (43), Гіббс-Вайт (50)

«Лілль» – «Црвена Звезда» 0:1 (0:1)

Голи: Тебо (45+1)

«Лудогорець» – «Ференцварош» 2:1 (1:1)

Голи: Дуа (23), Сон (67) – Деле (27)

«Панатінаїкос» – «Вікторія Пльзень» 2:2 (1:1)

Голи: Тетте (31, 61) – Вишинський (11), Ладра (80)

«Селтік» – «Штутгарт» 1:4 (1:2)

Голи: Нюгрен (21) – Ель-Ханнус (15, 28), Левелінг (57), Томас (90+3)

Нагадаємо, що стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи. Римський клуб уже дістався 1/8 фіналу єврокубка, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці основного етапу.